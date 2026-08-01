OM : Son transfert est avorté, Meunier éclate de rire

OM : Son transfert est avorté, Meunier éclate de rire

OM01 août , 15:40
parCorentin Facy
6
Ajouter comme source préférée sur Google
A la recherche d’un latéral droit, l’OM a exploré la piste Thomas Meunier selon L’Equipe. En fin de contrat avec Lille, l’international belge s’est finalement engagé en faveur de Sunderland il y a quelques jours.
Le mercato estival de l’Olympique de Marseille est pour l’instant très difficile à lire, avec trois départs conséquents (Greenwood, Aubameyang, Traoré) et aucune arrivée. Des renforts sont pourtant nécessaires pour compléter l’effectif à la disposition de Bruno Genesio. Le poste de latéral droit a notamment été identifié par la direction sportive de l’OM, qui pense à Djibril Sidibé, libre de tout contrat depuis le 30 juin dernier. L’ex-défenseur de Toulouse n’est pas le seul latéral droit qui a attiré l’attention des Marseillais en Ligue 1. Selon L’Equipe, Grégory Lorenzi avait notamment trouvé un accord avec Thomas Meunier, qui a quitté librement Lille pour s’engager à Sunderland.
La piste du Belge était intéressante pour l’OM, désireux de se renforcer à moindre coût avec des joueurs d’expérience et qui ont prouvé leur valeur en Ligue 1. Mais sur son compte X, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a totalement démenti le fait d’avoir été tout proche de signer à l’Olympique de Marseille. « Jamais eu d’accord, rien du tout » a brièvement et sobrement publié Thomas Meunier sur ses réseaux sociaux. La piste n’avait de toute façon pas emballée les supporters olympiens, sceptiques à l’idée d’accueillir un ancien Parisien de 34 ans.

Lire aussi

OM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne malOM : Un ancien du PSG dit oui à Lorenzi, l'affaire tourne mal
Pas de regret à avoir donc puisque selon les dires du principal intéressé, une signature à Marseille n’a jamais été d’actualité. La question est à présent de savoir quel sera le futur latéral droit de l’Olympique de Marseille pour suppléer ou concurrencer Timothy Weah, également capable de jouer en tant qu’ailier comme l’a confié récemment Bruno Genesio. Le nom de Djibril Sidibé est évoqué au même titre que celui de l’espoir croate Moris Valincic, dont la piste est toutefois onéreuse puisque le Dinamo Zagreb réclame 15 millions d’euros. Une somme que l’OM ne peut clairement pas poser sur la table cet été au vu des restrictions imposées par Frank McCourt.
Articles Recommandés
Om Paixao En Vente Mccourt Fixe Un Prix Enorme
OM

OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme

Diomande Au Real Le Transfert En Grand Danger
Liga

Diomande au Real, le transfert en grand danger

Akliouche lors du match PSG-Monaco
PSG

PSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissement

Azzedine Ounahi
OM

Le Barça peut débloquer le mercato de l’OM

Fil Info

01 août , 17:40
OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme
01 août , 17:20
Diomande au Real, le transfert en grand danger
01 août , 17:00
PSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissement
01 août , 16:40
Le Barça peut débloquer le mercato de l’OM
01 août , 16:20
OL : Morton pose un gros problème, c'est confirmé
01 août , 16:00
Vinicius Jr à Arsenal, un accord déjà trouvé
01 août , 15:34
6 semaines d’absence, gros coup dur pour l’ASSE
01 août , 15:20
PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert
01 août , 15:00
65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

Derniers commentaires

65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

Je me marre bien en voyant le PSG prendre claques sur claques. Mdr

65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

😆🤣

OL : Textor condamné à rembourser 86 millions d'euros

Si tu te poses la question, c'est que j'ai réussi ma mission 🤩

OL : Morton pose un gros problème, c'est confirmé

Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser

PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert

Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading