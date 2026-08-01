OM : Son transfert est avorté, Meunier éclate de rire

A la recherche d’un latéral droit, l’OM a exploré la piste Thomas Meunier selon L’Equipe. En fin de contrat avec Lille, l’international belge s’est finalement engagé en faveur de Sunderland il y a quelques jours.

La piste du Belge était intéressante pour l’OM, désireux de se renforcer à moindre coût avec des joueurs d’expérience et qui ont prouvé leur valeur en Ligue 1. Mais sur son compte X, l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain a totalement démenti le fait d’avoir été tout proche de signer à l’Olympique de Marseille. « Jamais eu d’accord, rien du tout » a brièvement et sobrement publié Thomas Meunier sur ses réseaux sociaux. La piste n’avait de toute façon pas emballée les supporters olympiens, sceptiques à l’idée d’accueillir un ancien Parisien de 34 ans.

Pas de regret à avoir donc puisque selon les dires du principal intéressé, une signature à Marseille n’a jamais été d’actualité. La question est à présent de savoir quel sera le futur latéral droit de l’Olympique de Marseille pour suppléer ou concurrencer Timothy Weah, également capable de jouer en tant qu’ailier comme l’a confié récemment Bruno Genesio. Le nom de Djibril Sidibé est évoqué au même titre que celui de l’espoir croate Moris Valincic, dont la piste est toutefois onéreuse puisque le Dinamo Zagreb réclame 15 millions d’euros. Une somme que l’OM ne peut clairement pas poser sur la table cet été au vu des restrictions imposées par Frank McCourt.