Vinicius Jr à Arsenal, un accord déjà trouvé

Plus les jours passent et plus la possibilité de voir Vinicius Jr rejoindre Arsenal prend du volume. La situation se tend de plus en plus entre l'attaquant brésilien et le Real Madrid, et les Gunners sont désormais prêts à bondir et auraient même déjà un accord de principe.
A un an de la fin de son contrat avec le club de Florentino Perez, les négociations entre la star brésilienne et Madrid sont à l'arrêt. Attendu à l'entraînement lundi, après les vacances post-Mondial, l'attaquant arrivé en 2018 au Real a pris connaissance par ses agents que la dernière offre transmise par le président madrilène en juin n'allait pas être revue à la hausse. Selon ESPN
, une réunion d'urgence est même déjà programmée entre le clan Vinicius et les dirigeants du Real afin de savoir si le joueur accepte cette offre ou souhaite partir cet été. Car du côté de Bernabeu, on refuse de voir Vinicius Jr faire une Mbappé et partir libre dans un an. De quoi relancer la possibilité venue de l'attaquant brésilien à Arsenal.
Vinicius Jr aurait dit oui à Arsenal
Du coté des Gunners, Mikel Arteta a mal vécu la signature de Morgan Rogers à Chelsea, et l'entraîneur des champions d'Angleterre exige d'avoir du renfort dans le secteur offensif. Alors, l'idée de faire signer Vinicius Jr est clairement dans l'air du côté de l'Emirates Stadium pour ce qui serait le plus énorme coup du mercato
estival 2026, même si les Gunners s'apprêtent également à recruter Bruno Guimaraes
. ESPN confirme qu'Arsenal a un intérêt certain pour l'international brésilien du Real Madrid, même si pour l'instant cela ne s'est pas concrétisé par une offre transmise au club espagnol.
Cependant, Mundo Deportivo
affirme de son côté que les dirigeants d'Arsenal ont déjà discuté avec Roc Nation, qui représente Vinicius Jr et le Sun
va même plus loin en affirmant que le joueur brésilien aurait déjà accepté les conditions d'un possible futur contrat avec le club de Premier League. Roc Nation aurait désormais pour mission de trouver un accord avec Madrid pour le transfert de la star brésilienne.