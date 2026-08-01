EdF : Zidane remplit le Stade de France en 24 heures

Il fait partie des meubles .On le garde encore un an
c'est loin d'etre fait!Doué veut jouer et etre titulaire
40-45 pas plus
Il y a eu un seisme et la derive des continents s'est accélérée
Doublure !Non il fera partie des 16 titulaires.il n'y a pas 11 titulaires et des remplaçants.L.E utilise 16 joueurs de base en fonction de l'adversaire
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🇫🇷🏟️ À peine 24h... c'est le temps qu'il aura fallu pour que les 80.000 places du Stade de France trouvent preneur ! Le premier match de Zidane en tant que sélectionneur de l'équipe de France se jouera donc à guichets fermés le 2 octobre (20h45). rmcsport.bfmtv.com/football/equip…