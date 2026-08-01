EdF : Zidane remplit le Stade de France en 24 heures

Il a fallu moins de 24 heures à la Fédération française de football afin de remplir le Stade de France pour l’affiche entre les Bleus et l’Italie le 2 octobre prochain. Il s’agira du premier match de Zinedine Zidane sur le banc tricolore.

L’aventure de Zinedine Zidane sur le banc de l’équipe de France démarrera le 25 septembre prochain à l’occasion d’un déplacement en Turquie dans le cadre de la Ligue des Nations. Les coéquipiers de Kylian Mbappé enchaîneront trois jours plus tard avec un déplacement en Belgique et il faudra attendre le 2 octobre pour vivre la grande première de « Zizou » en France. Et quel match puisqu’il s’agira d’un choc contre l’Italie. Le Stade de France n’a pas mis longtemps afin de faire le plein pour cette affiche puisque la Fédération française de football a vendu les 80.000 places en moins de 24 heures, rapporte RMC.

Un emballement légitime de la part du public français qui, après une Coupe du monde agréable dans le jeu malgré l’élimination en demi-finale, souhaite continuer de suivre les Bleus et qui plus est avec la nomination de Zinedine Zidane. Le match en France contre la Belgique le 5 octobre prochain affichera lui aussi complet même s’il reste encore quelques billets à la vente. La preuve en tout cas, s’il en fallait une, que la nomination de Zinedine Zidane a créé un véritable engouement chez le public français.