OL : Morton pose un gros problème, c'est confirmé
Tyler Morton - Olympique Lyonnais

OL : Morton pose un gros problème, c'est confirmé

OL01 août , 16:20
parHadrien Rivayrand
4
Ajouter comme source préférée sur Google
L’OL sera attendu au tournant dans les prochains jours. Paulo Fonseca veut pouvoir compter sur toutes ses forces vives, dont fait partie Tyler Morton.
La saison passée, l’OL avait déjoué les pronostics en terminant à une très belle quatrième place en Ligue 1. Un résultat qui permet aux Gones d’espérer une qualification pour la Ligue des champions. Pour cela, il faudra toutefois passer par un troisième tour préliminaire puis des barrages. La mission s’annonce difficile, mais pas impossible.
Surtout que Paulo Fonseca dispose d’un effectif de qualité, récemment renforcé par plusieurs recrues. Au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a notamment mis la main sur Mads Bidstrup. Une arrivée qui pourrait modifier les équilibres dans l’entrejeu et redistribuer les cartes pour son nouveau coéquipier Tyler Morton.

Morton, il faudra s'adapter

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, l’Anglais évolue désormais plus haut sur le terrain, délaissant progressivement son rôle de numéro 6. Une évolution qui soulève certaines interrogations. La saison dernière, l’ancien joueur de Liverpool avait été un élément important dans les bons résultats lyonnais, notamment grâce à son rôle de premier relanceur.
Avec l’arrivée de Bidstrup, Morton pourrait donc être amené à se réinventer. À noter que Paulo Fonseca souhaite encore recruter un milieu défensif, avec un profil plus puissant et davantage porté sur l’impact physique.

Lire aussi

OL : Felix Bacher est arrivé à Lyon, officialisation imminenteOL : Felix Bacher est arrivé à Lyon, officialisation imminente
Ces ajustements tactiques auront forcément une influence sur les prochaines prestations collectives lyonnaises. Lors des matchs de préparation face à Wolfsburg et au Real Betis, Morton n’a d’ailleurs pas affiché le même rendement que la saison passée dans ce nouveau rôle.
La question sera désormais de savoir s’il parviendra rapidement à s’adapter, alors que les échéances importantes approchent, notamment la double confrontation face au Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.
L’OL a donc encore du travail, aussi bien sur le marché des transferts que sur le plan tactique, afin de permettre à chaque joueur de trouver sa place dans une saison qui s’annonce une nouvelle fois longue et exigeante.
Articles Recommandés
Om Paixao En Vente Mccourt Fixe Un Prix Enorme
OM

OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme

Diomande Au Real Le Transfert En Grand Danger
Liga

Diomande au Real, le transfert en grand danger

Akliouche lors du match PSG-Monaco
PSG

PSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissement

Azzedine Ounahi
OM

Le Barça peut débloquer le mercato de l’OM

Fil Info

01 août , 17:40
OM : Paixao en vente, McCourt fixe un prix énorme
01 août , 17:20
Diomande au Real, le transfert en grand danger
01 août , 17:00
PSG : Akliouche bougé par Luis Enrique, premier avertissement
01 août , 16:40
Le Barça peut débloquer le mercato de l’OM
01 août , 16:00
Vinicius Jr à Arsenal, un accord déjà trouvé
01 août , 15:40
OM : Son transfert est avorté, Meunier éclate de rire
01 août , 15:34
6 semaines d’absence, gros coup dur pour l’ASSE
01 août , 15:20
PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert
01 août , 15:00
65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

Derniers commentaires

65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

Je me marre bien en voyant le PSG prendre claques sur claques. Mdr

65 ME pour Rodri, le Real fait sauter la banque

😆🤣

OL : Textor condamné à rembourser 86 millions d'euros

Si tu te poses la question, c'est que j'ai réussi ma mission 🤩

OL : Morton pose un gros problème, c'est confirmé

Comme si j'allais t'écouter. Comme si j'en avais quelque chose a foutre de ton avis. Retourne jurer allégeance a ceux qui commande la L1, c'est a dire nasser

PSG : Ferran Torres demande officiellement son transfert

Pour moi c etait bouaddi la priorité !!! Ce joueur a un super avenir !!! Quel talent !!! . La ça parle du frere de doué en doublure d hakimi.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading