OL : Morton pose un gros problème, c'est confirmé

L’OL sera attendu au tournant dans les prochains jours. Paulo Fonseca veut pouvoir compter sur toutes ses forces vives, dont fait partie Tyler Morton.

La saison passée, l’ OL avait déjoué les pronostics en terminant à une très belle quatrième place en Ligue 1 . Un résultat qui permet aux Gones d’espérer une qualification pour la Ligue des champions. Pour cela, il faudra toutefois passer par un troisième tour préliminaire puis des barrages. La mission s’annonce difficile, mais pas impossible.

Surtout que Paulo Fonseca dispose d’un effectif de qualité, récemment renforcé par plusieurs recrues. Au milieu de terrain, l’Olympique Lyonnais a notamment mis la main sur Mads Bidstrup. Une arrivée qui pourrait modifier les équilibres dans l’entrejeu et redistribuer les cartes pour son nouveau coéquipier Tyler Morton.

Morton, il faudra s'adapter

Comme le rappelle Olympique et Lyonnais, l’Anglais évolue désormais plus haut sur le terrain, délaissant progressivement son rôle de numéro 6. Une évolution qui soulève certaines interrogations. La saison dernière, l’ancien joueur de Liverpool avait été un élément important dans les bons résultats lyonnais, notamment grâce à son rôle de premier relanceur.

Avec l’arrivée de Bidstrup, Morton pourrait donc être amené à se réinventer. À noter que Paulo Fonseca souhaite encore recruter un milieu défensif, avec un profil plus puissant et davantage porté sur l’impact physique.

Ces ajustements tactiques auront forcément une influence sur les prochaines prestations collectives lyonnaises. Lors des matchs de préparation face à Wolfsburg et au Real Betis, Morton n’a d’ailleurs pas affiché le même rendement que la saison passée dans ce nouveau rôle.

La question sera désormais de savoir s’il parviendra rapidement à s’adapter, alors que les échéances importantes approchent, notamment la double confrontation face au Sparta Prague au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions.

L’OL a donc encore du travail, aussi bien sur le marché des transferts que sur le plan tactique, afin de permettre à chaque joueur de trouver sa place dans une saison qui s’annonce une nouvelle fois longue et exigeante.