Officiel : Sangaré de Lens à Brentford, double record battu

c'est loin d'etre fait!Doué veut jouer et etre titulaire
40-45 pas plus
Il y a eu un seisme et la derive des continents s'est accélérée
Doublure !Non il fera partie des 16 titulaires.il n'y a pas 11 titulaires et des remplaçants.L.E utilise 16 joueurs de base en fonction de l'adversaire
Ca fait quand meme tres low coast de remplacer Greenwood par Kebbal, mais bon.
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