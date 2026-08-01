La Côte d’Ivoire tente le gros coup Didier Deschamps

Officiellement libre de tout contrat après 14 années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps est déjà la cible d’une sélection africaine. La Côte d’Ivoire s’intéresse de près à lui.

Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2012, Didier Deschamps a officiellement quitté son poste à la tête des Bleus depuis quelques jours. L’ancien entraîneur de l’OM et de Monaco a terminé son histoire avec la sélection tricolore sur une demi-finale de Coupe du monde perdue contre l’Espagne. Place maintenant à l’ère Zinedine Zidane… et à une nouvelle vie pour Didier Deschamps. En club ou avec une autre sélection ? Le mystère est toujours total, alors que le désormais ex-sélectionneur des Bleus confiait au micro de M6 pendant le Mondial qu’il disposait de nombreuses sollicitations.

L’une d’entre elles mène à la Côte d’Ivoire, qui s’est officiellement séparée d’Emerse Fae il y a quelques jours. A en croire plusieurs sources, la fédération ivoirienne de football a dressé une liste de trois entraîneurs potentiels pour prendre la sélection. Hervé Renard et Walid Regragui sont dans la short-list… au même titre que Didier Deschamps. Le Basque, dont le nom a régulièrement été cité du côté de l’Italie, ne prendra pas en main la Nazionale qui s’est renseignée sur Pep Guardiola, a failli faire signer Andrea Pirlo, et va finalement confier son équipe à Roberto Mancini.

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Un rebond avec une sélection africaine est donc envisageable pour Didier Deschamps d’autant qu’il n’y aurait pas de barrière au niveau de la langue. A l’aise dans son rôle de sélectionneur depuis 14 années, Didier Deschamps pourrait se laisser séduire par la perspective de prendre en main un géant africain, avec une CAN à préparer d’ici deux ans puis un Mondial dans quatre ans en Espagne et au Maroc. Reste maintenant à voir si l’intérêt ivoirien se matérialisera en offre et si Didier Deschamps y répondra favorablement. Quoi qu’il en soit, il semble assez évident que l’on reverra « DD » rapidement sur un banc, que ce soit en club… ou en sélection.