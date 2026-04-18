Crise au Real Madrid, Pérez met 10 joueurs à la porte !

Eliminé par le Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions et largué par Barcelone en Liga, le Real Madrid s’apprête à achever une deuxième saison blanche. Intolérable pour Florentino Pérez, qui se prépare à chambouler son effectif lors du prochain mercato.

Deux années de suite sans titre majeur, ce n’est pas pardonnable pour le Real Madrid et cela ne va pas rester sans conséquence. Le président merengue Florentino Pérez l’a fait savoir aux joueurs madrilènes mercredi soir après l’élimination sur la pelouse du Bayern Munich en quart de finale de Ligue des Champions. Globalement assez calme sur le marché des transferts, le vice-champion d’Espagne en titre pourrait cette fois être l’un des agitateurs principaux du mercato à venir.

C’est en tout cas ce que l’on peut croire à la lecture du média OK Diario, qui révèle que 10 joueurs du Real Madrid seront poussés vers la sortie lors du prochain mercato. Florentino Pérez n’a pas digéré cette nouvelle saison blanche et a pris la décision de frapper fort en se séparant de nombreux éléments à présent jugés indésirables. En fin de contrat, David Alaba et Dani Carvajal ne seront pas prolongés selon le site espagnol, qui révèle que le Real Madrid a par ailleurs l’intention de se séparer d’Eduardo Camavinga, de Dani Ceballos, de Fran Garcia ou encore de Raul Asensio, Gonzalo Garcia et Ferland Mendy. Deux autres joueurs, plus utilisés par Alvaro Arbeloa cette saison, sont eux aussi en danger. Il s’agit d’Andriy Lunin et de Brahim Diaz.

Florentino Pérez a dressé sa liste noire

Le gardien ukrainien et le milieu offensif marocain ne font pas partie de la « liste noire » de Florentino Pérez, mais ils ne seront pas retenus pour autant en cas de proposition élevée l’été prochain. En revanche, on ignore ce que le Real Madrid souhaite faire de Vinicius, en fin de contrat en juin 2027 ou encore d’autres stars telles que Kylian Mbappé ou Jude Bellingham. Sauf très grosse surprise, tous ces joueurs seront toujours au club et le futur entraîneur, Alvaro Arbeloa, Didier Deschamps, Jürgen Klopp ou un autre, devra composer avec eux. La question est plutôt de savoir si les dix indésirables du Real Madrid recevront tous des offres cet été, chose essentielle afin de pouvoir financer le mercato du club merengue et les nombreuses arrivées espérées pour renouveler un effectif à bout de souffle et en déficit de talents.