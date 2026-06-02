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L’OL fait une très mauvaise surprise à ses supporters

OL02 juin , 16:35
parGuillaume Conte
3
L'OL a lancé sa campagne de réabonnement pour la saison 2026-2027 et la grogne est déjà bien là. Certes, Lyon est en difficulté financière, mais l'augmentation des tarifs fait mal.
La saison 2025-2026 vient de s’achever, et l’Olympique Lyonnais espère bien capitaliser sur cet exercice mieux réussi que prévu pour bien démarrer la prochaine saison. Cela passera par plusieurs étapes, dont un examen réussi devant la DNCG, des barrages pour la Ligue des Champions réussis et un mercato avec autant de flair, n’est-ce pas Pavel Sulc, que l’été dernier.
Récemment, la LFP a félicité l’OL pour son affluence moyenne très élevée, qui récompense la fidélité du public lyonnais. Cette fidélité va être mise à rude épreuve car Michele Kang a décidé de prendre une mesure qui sera forcément impopulaire. Les dirigeants rhodaniens ont lancé la campagne de réabonnement pour la saison 2026-2027, et c’est une très mauvaise surprise pour les Lyonnais. Les tarifs ont augmenté dans toutes les catégories. Des packs avec l’Europe, que ce soit Europa League ou Ligue des Champions, sont prévus, mais la formule de base pour les 17 matchs de championnat part de 210 euros à 1245 euros. En dehors des abonnements en bas des virages, la formule classique démarre à 320 euros l’année, avec une hausse des prix pour la formule Europe en cas de qualification en Ligue des Champions.
Les premières réactions des supporters lyonnais sont forcément très négatives, comme souvent lorsque cela touche au portefeuille. Entre l’absence d’avantages financiers pour les réabonnements et l’incertitude autour de la compétition européenne que l’OL disputera, la grogne est bien là chez les fans lyonnais. Si la situation financière de l’OL n’échappe à personne, l’augmentation des tarifs risque tout de même de freiner les hésitants, même si le club rhodanien possède une base fidèle qui n’hésitera pas à passer à la caisse.
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alors, ca avance??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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