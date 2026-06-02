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OL : Louis Leroux, le coup de coeur de Matthieu Louis-Jean

OL02 juin , 18:00
parGuillaume Conte
10
L'OL rêve de faire venir Louis Leroux, l'un des grands espoirs de la Maison Jaune. Si le FC Nantes descend en Ligue 2, il compte toutefois remonter avec ses jeunes, ce qui complique la mission lyonnaise.
Toujours à la recherche des bonnes pioches pour renforcer son équipe à moindre coût, l’Olympique Lyonnais connait la recette. Aller chercher des éléments prometteurs dans des championnats moins connus, regarder chez les espoirs des clubs français ou les formations en difficulté. Un joueur regroupe ces différentes qualités : Louis Leroux. A seulement 20 ans, il compte déjà quasiment 50 matchs en professionnel. Le gaucher, très polyvalent, a déjà été utilisé à de nombreux postes en fonction des besoins et des entraineurs du FC Nantes. Milieu offensif, où il a su se montrer efficace, milieu gauche ou même arrière latéral, Louis Leroux sait déjà tout bien faire.

Nantes espère garder Leroux en Ligue 2

Et comme il risque d’être freiné dans son envie de continuer avec les Canaris en Ligue 2, son profil est recherché pour cet été. Selon les informations de BeFoot, l’OL le suit de près dans le but de passer à l’action au début de l’été. Le FC Nantes sera, malgré la relégation, surement gourmand pour son jeune joueur. Waldemar Kita estime qu’il fait partie des joueurs sur lesquels le nouvel entraineur peut s’appuyer pour remonter. Sa valeur est de 10 millions d’euros, et cela semble être le prix à mettre pour convaincre Nantes de le lâcher, tout en faisant face à la concurrence.
La semaine dernière, l’AS Monaco a pris des renseignements sur le jeune nantais, sans aller plus loin pour le moment. Un dossier en attente donc mais qui pourrait très prochainement s’emballer. Car dans son registre, Louis Leroux a encore une belle marge de progression, notamment dans la dimension physique, et l’idée de le piquer au FC Nantes quand ce dernier descend en Ligue 2 correspond parfaitement au plan de Matthieu Louis-Jean, le recruteur en chef de l’OL.

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En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable

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alors, ca avance??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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