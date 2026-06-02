OL : Louis Leroux, le coup de coeur de Matthieu Louis-Jean

L'OL rêve de faire venir Louis Leroux, l'un des grands espoirs de la Maison Jaune. Si le FC Nantes descend en Ligue 2, il compte toutefois remonter avec ses jeunes, ce qui complique la mission lyonnaise.

Toujours à la recherche des bonnes pioches pour renforcer son équipe à moindre coût, l’Olympique Lyonnais connait la recette. Aller chercher des éléments prometteurs dans des championnats moins connus, regarder chez les espoirs des clubs français ou les formations en difficulté. Un joueur regroupe ces différentes qualités : Louis Leroux. A seulement 20 ans, il compte déjà quasiment 50 matchs en professionnel. Le gaucher, très polyvalent, a déjà été utilisé à de nombreux postes en fonction des besoins et des entraineurs du FC Nantes. Milieu offensif, où il a su se montrer efficace, milieu gauche ou même arrière latéral, Louis Leroux sait déjà tout bien faire.

Nantes espère garder Leroux en Ligue 2

Et comme il risque d’être freiné dans son envie de continuer avec les Canaris en Ligue 2, son profil est recherché pour cet été. Selon les informations de BeFoot, l’OL le suit de près dans le but de passer à l’action au début de l’été. Le FC Nantes sera, malgré la relégation, surement gourmand pour son jeune joueur. Waldemar Kita estime qu’il fait partie des joueurs sur lesquels le nouvel entraineur peut s’appuyer pour remonter. Sa valeur est de 10 millions d’euros, et cela semble être le prix à mettre pour convaincre Nantes de le lâcher, tout en faisant face à la concurrence.

La semaine dernière, l’AS Monaco a pris des renseignements sur le jeune nantais, sans aller plus loin pour le moment. Un dossier en attente donc mais qui pourrait très prochainement s’emballer. Car dans son registre, Louis Leroux a encore une belle marge de progression, notamment dans la dimension physique, et l’idée de le piquer au FC Nantes quand ce dernier descend en Ligue 2 correspond parfaitement au plan de Matthieu Louis-Jean, le recruteur en chef de l’OL.