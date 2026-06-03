Mbappe Deschamps

TV : France - Côte d’Ivoire, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Equipe de France03 juin , 20:00
parAlexis Rose
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Pour lancer sa préparation pour la Coupe du Monde 2026, l’équipe de France va affronter la Côte d’Ivoire pour son premier match amical estival.

Quelle heure pour France - Côte d’Ivoire ?

La préparation pour la Coupe du Monde 2026 débute vraiment cette semaine pour l’équipe de France. Avec un premier rendez-vous important à aborder face à la Côte d’Ivoire dans un match amical international qui sera très important pour la bande à Didier Deschamps. Cette rencontre se jouera ce jeudi 4 juin à 21h10 au Stade de La Beaujoire de Nantes.

Sur quelle chaîne suivre France - Côte d’Ivoire ?

Alors que la plupart des matchs du Mondial 2026 seront diffusés sur la Six, ce match amical entre la France et la Côte d’Ivoire sera retransmis en clair sur TF1. Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton seront aux commentaires.

Les compos probables de France - Côte d’Ivoire :

Invaincue depuis pratiquement un an et sa défaite face à l’Espagne en demi-finales de la Ligue des Nations, la France aborde le Mondial avec le maximum de confiance. Suite au doublé du PSG en Ligue des Champions, certains joueurs comme Dembélé ou Doué seront gonflés à bloc pour réaliser de grandes performances aux USA, au Mexique et au Canada. Mais pour son avant-dernier match avant de partir en Amérique, la France voudra poser les premières pierres de son été face à la Côte d’Ivoire. Lors de ce match, Didier Deschamps devrait aligner une belle équipe, sans forcément tous ses titulaires.
La compo probable de l’équipe de France : Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, Digne - Tchouameni, Rabiot - Olise, Cherki, Marcus Thuram - Mbappé.
Aussi qualifiée pour la Coupe du Monde, dans le groupe de l’Allemagne ou l’Equateur, la Côte d’Ivoire aborde ce seul match amical de préparation avec l’envie de bien faire face aux finalistes sortants français. Sortie par l’Egypte en quarts de finale de la CAN en janvier dernier, l’équipe d’Emerse Faé va tout faire pour surprendre les Bleus à Nantes.

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La compo probable de la Côte d’Ivoire : Yahia Fofana - Guéla Doué, Kossounou, Ndicka, Konan - Kessié, Sangaré, Inao Oulai - Amad Diallo, Guessand, Yan Diomandé.

Amical International

04 juin 2026 à 21:10
France
21:10
Côte d'Ivoire
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