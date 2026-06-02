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Les nouvelles règles de la FIFA vont-elle changer le jeu ?

Mondial 202602 juin , 18:20
parGuillaume Conte
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La FIFA a annoncé ses principales mesures pour aider à fluidifier le jeu. Le temps sera compté pour les remises en jeu, et la VAR voit son pouvoir être augmenté.
A chaque coupe du monde, la FIFA en profite pour proposer en mondovision les nouvelles règles qu’elle met en place pour essayer d’améliorer le football. Certaines ont révolutionné le jeu, comme l’interdiction pour le gardien de prendre la balle à la main après une passe volontaire du pied de ses coéquipiers. Depuis quelques années, la FIFA essaye de s’attaquer au comportement anti-sportif, mais c’est totalement en vain et il n’est pas dit que les nouvelles règles présentées par l’illustre Pierluigi Collina y changent quoi ce soit.

5 secondes pour faire une touche, ça va être chaud

En effet, outre l’apparition de la VAR pour assister l’arbitre sur un corner donné à juste titre ou non, et sur la validité d’un carton jaune et non plus seulement d’un rouge, de nouvelles mesures pour lutter contre le gain de temps et l’anti-jeu sont dévoilées.
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Maintenant, l’arbitre devra tout chronométrer. Un joueur qui met plus de 10 secondes pour sortir du terrain lors de son remplacement, empêchera le joueur devant entrer en jeu de le faire jusqu’à l’arrêt de jeu suivant. Les observateurs ont hâte de voir un remplacement tomber à l’eau car le joueur sortant aura trainé des pieds. Pareil pour une rentrée en touche ou la sortie de but (6 mètres), qui doit en théorie être faite au bout de 5 secondes, sous peine d’être transformée en touche pour l'adversaire ou corner. La nouvelle règle de 2025 limitant à 8 secondes le temps total dont le gardien bénéficie avant de dégager le ballon a déjà beaucoup de mal à être respectée depuis son instauration.
Enfin, un joueur faisant appel aux soigneurs devra sortir, sauf s’il y a eu un carton jaune sur la faute, et devra ensuite rester une minute hors du terrain avant de rentrer. Les soigneurs qui interviennent à tout bout de champ pour les crampes sont prévenus, même si cela ne concerne pas les gardiens ou les chocs tête contre tôt avec possible commotion.
La FIFA va profiter de ces 104 matchs de Coupe du monde pour voir si ces applications peuvent ensuite être répandues à l'ensemble des compétitions, ce qui en général est le cas.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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