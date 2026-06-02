EdF : Deschamps torpille Dugarry et compagnie

Didier Deschamps règle ses comptes avant le début de sa dernière Coupe du monde. Le sélectionneur des Bleus assure qu'il ne tient pas compte des critiques, même si cela le fait rire jaune.

L’équipe de France se prépare à jouer le dernier match de Didier Deschamps sur le sol français, ce jeudi contre la Cote d’Ivoire. Ce sera à Nantes dans un club qui est cher au coeur du sélectionneur puisque c’est là qu’il s’est révélé. L’occasion de revenir dans Ouest-France sur sa longue période à la tête des Bleus. Interrogé par son ancien coéquipier Vahid Halilhodzic, « DD » a répondu à une question sur les critiques qui lui tombent dessus depuis qu’il est sélectionneur. Des attaques inévitables, même si cela lui a valu quelques brouilles, comme avec Christophe Dugarry.

Cela fait 10 ans que Deschamps ignore les critiques

Mais avec le temps, Didier Deschamps assure avoir appris à relativiser tout cela. Et dans le quotidien régional, il envoie même une belle pique à tous ceux qui ont la langue bien pendue, mais n’auraient pas supporté une seule critiques quand ils étaient sur le terrain. Les Christophe Dugarry et autres Jérome Rothen sont clairement ciblés, même si le sélectionneur français n’a pas cité de noms.

« J’ai longtemps pensé que j’étais contraint de les supporter. Depuis 2016, ça ne m’atteint plus du tout. Je m’en suis déconnecté, cela ne m’intéresse pas. Je suis dans ma bulle, concentré sur mon travail. Sur le fond, je n’ai pas de problème avec les critiques, à partir du moment où elles concernent mes choix en tant que sélectionneur, le jeu pratiqué. Sur la forme, tout dépend d’où ça vient. Si les critiques émanent d’anciens joueurs, entre ce qu’ils disent et ce qu’ils pouvaient faire quand je les ai connus, c’est un peu “faites ce que je dis, ne faites pas ce que j’ai fait” », a résumé un Didier Deschamps qui sait qu’un sélectionneur ne fera jamais l’unanimité.

Et même si Zinedine Zidane est demandé par le peuple, il y a de grandes chances que la légende du football français connaisse le même sort. On peut toutefois penser que son grand ami Christophe Dugarry fera preuve de beaucoup plus de mansuétude.