OM : Le Revolut Vélodrome, Emmanuel Macron applaudit

L'OM cherche un sponsor pour son stade, le partenariat avec Orange prenant fin. L'application bancaire Revolut, récemment louée par Emmanuel Macron, arrive en force.

Le naming fait toujours cet effet. Après une période de réticence et de protestation, les spectateurs s’habituent et l’Orange Vélodrome faisait depuis des années partie du paysage des Marseillais. L’opérateur de télécommunications était présent sur le fronton du stade du Boulevard Michelet depuis 10 ans, et Stéphane Richard, désormais président de l’OM , était à l’époque dans le camp d’en face pour signer ce contrat qui a fait beaucoup de bien au club et à la ville.

CMA-CGM ne veut pas du Vélodrome

Désormais, le partenariat avec Orange se termine, et l’OM cherche le meilleur contrat possible pour renommer son stade. C’est un contrat à 2,5 ME par an qui s’en va. Selon les informations de Sport Business, un nouveau nom est murmuré parmi les favoris pour prendre le « naming ». Il s’agit de Revolut, qui investit très fort en France comme l’a souligné le président Emmanuel Macron ce lundi soir. « Après un investissement historique en 2025, le groupe annonce une expansion de 100 millions d’euros d’ici 2030 et la création de 200 emplois, traduisant une volonté de faire de la France son hub européen pour l’innovation financière », vient de faire savoir le Président de la République.

L’application financière se retrouve en haut de la pile avec sa volonté d’investir massivement en France, et notamment dans le sport. Cela correspondrait à la visibilité internationale que l’OM rêve d’avoir avec un tel sponsor associé à son stade. Mais les dirigeants marseillais continuent de chercher, que ce soit pour faire grimper les enchères ou pour trouver une marque encore plus prestigieuse. La Caisse d’Epargne et CMA CGM ne semblent plus être aussi intéressés par le naming du Vélodrome ces dernières semaines, ce qui pourrait donc générer des surprises comme Revolut. Par le biais de Franck McCourt directement, l’OM cherche encore une solution aux Etats-Unis pour un sponsoring capable de faire grimper l’addition.