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Les clubs le fuient, Vinicius n’a que le Real

Liga17 avr. , 20:30
parEric Bethsy
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Sous contrat jusqu’à l’année prochaine, Vinicius Junior n’a toujours pas prolongé au Real Madrid. Son entourage commence à envisager un départ. Mais l’ailier brésilien n’intéresse personne sur le marché européen.
Eliminé de la Ligue des Champions et distancé en Liga, le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. A moins d’un naufrage du FC Barcelone, les Merengue peuvent déjà commencer à préparer l’effectif de la saison prochaine, avec ou sans Vinicius Junior. Le doute reste permis dans la mesure où l’ailier sous contrat jusqu’en 2027 n’a toujours pas prolongé. Sa situation incertaine a même incité son entourage à toquer à la porte de grands clubs européens. Mais d’après les informations récoltées par Romain Molina, aucun d’entre eux n’a répondu favorablement.
« Ils le disent tous en interne, physiquement, ce n'est plus le Vinicius d'il y a deux ans. Il n'a plus la même explosivité. C'est depuis l'épisode du Ballon d'Or. Une personne qui travaille avec lui m'a dit qu'il n'avait plus faim comme avant, a relayé le journaliste dans son entretien accordé à Colinterview. (…) La question, c'est : que va faire le Real avec Vinicius ? Il lui reste un an de contrat. Ses agents ont fait toute l'Europe, il n'y a personne qui en veut. Pourquoi personne ne veut de Vinicius ? A un moment donné, Vinicius ne se pose pas la question ? »
Même Chelsea n'en veut pas
- Romain Molina
« Il n'a que 25 ans. Ses agents ont fait l'Europe entière… Même Chelsea n'en veut pas. A sa place je me poserais la question quand même. Et si j'étais le Real, je me dirais : "si mon joueur est si fort que ça, pourquoi personne n'en veut ?" », a ajouté Romain Molina, qui rappelle que les prétentions salariales de Vinicius Junior n’aident pas, l’international auriverde ayant réclamé des revenus supérieurs à ceux de son coéquipier Kylian Mbappé.
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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
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2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
37291071239390
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
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192847172445-21
18
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152936202663-37

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