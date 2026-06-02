OM : McCourt se prend râteau sur râteau, c’est confirmé

L'OM est dans une période compliquée à tous les niveaux. Propriétaire du club, Frank McCourt fait chou blanc dans sa recherche de nouveaux investisseurs.

Avant de savoir à quelle sauce il sera mangé par la DNCG, l’OM est suspendu à la décision sur le non-respect du fair-play financier de l'UEFA. L’ère Longoria a causé un énorme trou dans les caisses. Si pour les instances françaises, voir Frank McCourt mettre la main à la poche chaque été suffit, ce n’est pas le cas pour l’UEFA, qui demandait un bilan proche de l’équilibre entre 2022 et 2025, ce qui ne sera pas le cas. Les sanctions peuvent aller jusqu’à l’exclusion des Coupes d’Europe.

McCourt ne trouve pas le fameux investisseur

Une fois encore, Frank McCourt est mis sur le grill alors qu’il lâche des centaines de millions d’euros pour essayer de relancer son club et le faire enfin gagner un trophée. Forcément lassé de devoir payer à chaque fois, l’Américain tente de trouver un nouvel investisseur. Officiellement, ce n’est pas pour vendre le club, mais bien pour partager les frais et s’ouvrir à d’autres opportunités. Malgré cette annonce récente et cette recherche qui n’est pas nouvelle, le businessman de Boston ne trouve personne pour investir à l’OM.

C’est le média Sport Business qui confirme, en marge d’un article sur le naming du Vélodrome, que les recherches de McCourt ne donnent absolument rien à l’heure actuelle. « L’arrivée d’un actionnaire minoritaire est l’autre gros dossier estival de l’OM. Celui-ci n’a toujours pas été trouvé, nous a-t-on confié. L’OM a été valorisé à plus de 590 millions d’euros dans le dernier rapport annuel de Football Benchmark. L’ancien patron d’Orange, Stéphane Richard, nouveau président du club après le départ de Pablo Longoria, prendra peu de vacances cet été », a ainsi expliqué le média spécialisé, pour qui McCourt devra inévitablement prendre sur lui pour cet été au moins, et régler la facture en solo.