André Villas-Boas ne fera aucun cadeau au PSG

Visiblement à la recherche d'une grosse pointure au poste de gardien de but malgré la saison intéressante de Matvey Safonov, Luis Campos a jeté son dévolu sur Diogo Costa. Mais déloger le portier portugais du FC Porto ne sera pas une mince affaire.

Doublure de Lucas Chevalier en début de saison, Matvey Safonov a parfaitement su saisir l'opportunité de récupérer durablement le poste de gardien numéro 1. Utilisé systématiquement depuis le 28 janvier dernier, il a joué un rôle important dans la fin de saison parisienne. Pour autant, Luis Campos s'est mis en quête de recruter, encore, un nouveau gardien de but. Cette fois, de classe mondiale.

Le patron du sportif au PSG a coché le nom de Diogo Costa et l'a mis en haut de sa liste de priorités, comme le révélait récemment L'Equipe. Mais les nouvelles venues du Portugal ne sont pas très rassurantes.

Diogo Costa est retenu par Porto

Selon les informations d'O Jogo, André Villas-Boas, le président du FC Porto, considère Diogo Costa comme l'élément fondamental de son projet et ne veut pas entendre parler d'offres inférieures à sa clause libératoire, soit un montant de 60 millions d'euros. Capitaine et joueur emblématique des Dragons, Diogo Costa n'a pas tellement envie de quitter son confort que son club formateur apporte à sa carrière.

Seul un projet extrêmement solide avec une équipe qui lui permettra aussi bien de progresser et de remporter de nombreux titres pourrait lui faire changer d'avis. C'est le cas du PSG, mais encore faut-il que Luis Campos et Nasser al-Khelaïfi acceptent de céder aux exigences du récent champion du Portugal.

En attendant, le quotidien sportif portugais confirme que la direction du FC Porto n'a reçu, à ce jour, aucun contact venu du PSG ou d'un autre club au sujet des conditions d'un transfert de Diogo Costa.