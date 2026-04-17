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Timber au Real, le gros coup se prépare pour 85 ME

Mercato17 avr. , 22:00
parCorentin Facy
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Recruté par Arsenal à l’Ajax Amsterdam pour 40 millions d’euros il y a trois ans, Jurriën Timber fait partie des meilleurs joueurs des Gunners. Il n’est donc pas étonnant de voir le Real Madrid s’intéresser au Néerlandais.
L’été sera agité au Real Madrid. Eliminé en quart de finale de Ligue des Champions et très loin du compte en Liga, avec un nouveau titre laissé au FC Barcelone, le club de la Casa Blanca doit absolument se renforcer lors du prochain mercato. Le chantier devrait principalement concerner le milieu de terrain et la défense. Il n’est donc pas surprenant de voir que le Real Madrid est très intéressé par Jurriën Timber, qui fait de loin partie des meilleurs défenseurs de Premier League.
Le Néerlandais, qui brille sous les ordres de Mikel Arteta à Arsenal, fait l’objet d’un réel intérêt de la part du Real Madrid selon Sports Boom. Le média croit savoir que le vice-champion d’Espagne en titre fait du Néerlandais sa priorité en cas de départ de Trent Alexander-Arnold sur le couloir droit, l’Anglais réalisant une saison décevante malgré les espoirs placés en lui au moment de sa signature en provenance de Liverpool. Jurriën Timber représente tout ce que les dirigeants d’Arsenal recherchent : un joueur très fort défensivement mais aussi capable d’apporter le surnombre dans son couloir droit.

Le Real Madrid fonce sur Jurriën Timber

Il incarne la recrue idéale aux yeux de la direction madrilène. Problème : Arsenal n’a absolument pas envie de lâcher le frère de Quinten Timber, le milieu de terrain de l’OM. Lié aux Gunners jusqu’en juin 2028, le natif d’Utrecht pourrait ainsi faire l’objet d’une prolongation XXL de la part du club londonien. Pour conserver son défenseur de 24 ans, Arsenal serait prêt à offrir à Timber un contrat très longue durée, au-delà de 2030, avec un salaire colossal à la clé.

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Le Real Madrid, qui tient à garder un certain équilibre de sa masse salariale et plus encore avec les départs de gros salaires à venir tels que Rüdiger ou Alaba, ne fera pas de folie sur le plan salarial malgré l’intérêt très fort pour Jurriën Timber. En revanche, les Merengue sont prêts à débourser jusqu'à 85 ME pour le recruter. Reste à voir si malgré sa prudence sur le plan financier, le club de la Casa Blanca parviendra à trouver les arguments pour s’offrir l’international hollandais (23 sélections).
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Ok je t’explique pour les chiffres pourquoi la France (et l’Europe ) se détourne du foot : pour faire simple on a en tout 502 joueurs pro en L1 . Environs 320 joueurs européens ou bi nationaux avec au moins une nationalité européenne. La L1 c’est 60% d’africain ou maghrébin peut importe leur nationalité . Et seulement 30-50 français avec parents et grand parents non issu de l’immigration . Ce sont les chiffres , c’est indéniable. Les clubs recrutent dans les cités. Donc maximum 10% des joueurs de L1 représente le peuple français . Le foot est devenu communautaire, il représente essentiellement une partie de la France , celle qui est le moins attachée à ce pays . voilà ce qui dérange. Le rugby ou le tennis est beaucoup plus représentatif en comparaison . Et bizarrement ce sont les sports qui attirent l’audimat. Tu as le droit de ne pas vouloir l’entendre , mais je te met au défi de me dire que j’ai tord. Et encore une fois c’est un constat , pas du racisme (j’en peux plus de cet argument quand on a rien à dire et qu’on se voile la face )

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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62292027572928
3
LOSC Lille
53291658493415
4
O. Marseille
52291649583820
5
O. Lyonnais
51291568432914
6
Rennes
5029148749418
7
Monaco
49291541050437
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382991193844-6
10
Toulouse
3730107134142-1
11
Brest
3628106123743-6
12
Paris
3529811103745-8
13
Angers SCO
332996142539-14
14
Le Havre
2929611122437-13
15
Nice
282977153456-22
16
Auxerre
242959152337-14
17
Nantes
192847172445-21
18
Metz
152936202663-37

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