Timber au Real, le gros coup se prépare pour 85 ME

Jallet le dire
Ok je t’explique pour les chiffres pourquoi la France (et l’Europe ) se détourne du foot : pour faire simple on a en tout 502 joueurs pro en L1 . Environs 320 joueurs européens ou bi nationaux avec au moins une nationalité européenne. La L1 c’est 60% d’africain ou maghrébin peut importe leur nationalité . Et seulement 30-50 français avec parents et grand parents non issu de l’immigration . Ce sont les chiffres , c’est indéniable. Les clubs recrutent dans les cités. Donc maximum 10% des joueurs de L1 représente le peuple français . Le foot est devenu communautaire, il représente essentiellement une partie de la France , celle qui est le moins attachée à ce pays . voilà ce qui dérange. Le rugby ou le tennis est beaucoup plus représentatif en comparaison . Et bizarrement ce sont les sports qui attirent l’audimat. Tu as le droit de ne pas vouloir l’entendre , mais je te met au défi de me dire que j’ai tord. Et encore une fois c’est un constat , pas du racisme (j’en peux plus de cet argument quand on a rien à dire et qu’on se voile la face )
Le débile de service qui crache son venin alors qu'il ne connait rien au foot. ^^
Un prêt à l’OL 😉
Ouvrons le PSGthon !!
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|62
|29
|20
|2
|7
|57
|29
|28
|53
|29
|16
|5
|8
|49
|34
|15
|52
|29
|16
|4
|9
|58
|38
|20
|51
|29
|15
|6
|8
|43
|29
|14
|50
|29
|14
|8
|7
|49
|41
|8
|49
|29
|15
|4
|10
|50
|43
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|29
|9
|11
|9
|38
|44
|-6
|37
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|35
|29
|8
|11
|10
|37
|45
|-8
|33
|29
|9
|6
|14
|25
|39
|-14
|29
|29
|6
|11
|12
|24
|37
|-13
|28
|29
|7
|7
|15
|34
|56
|-22
|24
|29
|5
|9
|15
|23
|37
|-14
|19
|28
|4
|7
|17
|24
|45
|-21
|15
|29
|3
|6
|20
|26
|63
|-37
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