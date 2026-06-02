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PSG : Un club surprise drague Marquinhos

PSG02 juin , 19:00
parGuillaume Conte
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Marquinhos est à un tournant de sa carrière. Son départ est envisagé, notamment pour le Qatar qui lui tend les bras pour services rendus. Mais le Brésilien va avoir de la visite pendant son séjour à New York.
Pas de perte de temps pour Marquinhos. Il tenait la baraque samedi contre Arsenal pour remporter une deuxième Ligue des Champions pour le PSG. Il était dimanche à Paris pour faire la fête avec les Parisiens. Et cette semaine, le voilà déjà concentré sur la Coupe du monde.

Le Orlando de Griezmann le veut 

Le Brésil a rejoint son camp d’entrainement à Columbia Park, dans l’antre des New York Red Bulls, pour se mettre en mode mondial. Marquinhos, après avoir soufflé quelques jours, va vite rejoindre ses compatriotes pour préparer l’entrée en lice de la Seleçao. L’occasion de tirer un trait rapide sur sa saison en club, même si son avenir n’est pas réglé.
Toujours sous contrat avec le PSG jusqu'en 2028, il possède un bon de sortie pour services rendus, et Paris ne sera pas regardant sur le montant de son transfert. Son nom a été murmuré dans le Golfe, pour un départ vers le Qatar plutôt que l’Arabie Saoudite, à l’image de ce qu’a connu Marco Verratti. Une pré-retraité dorée pour un joueur qui a tenu la baraque cette saison, même s’il apparait clairement moins performant physiquement qu’à sa meilleure époque.
Mais son avenir peut encore connaitre des bouleversements. Ainsi, la presse sportive américaine dévoile que les dirigeants d’Orlando prévoient dans les prochains jours de faire le voyage jusqu’à New York pour discuter avec lui et lui faire une offre de contrat pour le voir rejoindre la MLS. La franchise de Floride a déjà frappé fort au printemps avec la signature d’Antoine Greizmann, et rêve de récupérer ce qui se fait de mieux en Europe pour battre son voisin et rival de l’Inter Miami. Il faudra être convaincant, mais Marquinhos pourrait se rapprocher du Brésil avec une telle arrivée en Floride, 14 ans après son départ des Corinthians pour l’AS Roma.
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