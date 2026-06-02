PSG : Un club surprise drague Marquinhos

Si seulement il pouvait partir là-bas... Ou ailleurs ...
et tu penses que si DZ avait fait son taf avec l equipe qu il avait, l OM serait en crise ou tout irait bien?
Liverpool va être gourmand cette année avec Bradley et Tonali pour remplacer Curtis Jones qui s'en va en Italie Restera à Newcastle a trouver un nouveau milieu de terrain Sachant que Manchester United cherche aussi un ailier et un milieu de terrain va y avoir du mouvement en premier league
En faite si ya LDC L'ol devrai vendre pour 30 millions environ ce qui est largement faisable
alors, ca avance??
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
Loading
Okay so is this why Orlando City are trying to get to see him in New Jersey during Brazil training? That’s the latest at least
Marquinhos (32) will be allowed to leave PSG this summer. The Brazilian has gone off the idea of a move to Saudi Arabia but would be open to a move to Qatar. (L'Éq) getfootballnewsfrance.com/2026/marquinho…