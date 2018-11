TFC : Pas de suspense, Toulouse annonce une fessée à Paris

Dans : TFC, PSG, Ligue 1.

En plein doute avant de défier le Paris Saint-Germain samedi, Toulouse n’attend absolument rien de son déplacement au Parc des Princes.

L’actuel 15e de Ligue 1 pourrait se réjouir des probables absences de Neymar et Kylian Mbappé blessés. Mais visiblement, il faudrait quelques forfaits supplémentaires pour rassurer Alain Casanova. « Paris serait champion de France facilement même sans Mbappé et Neymar, a calmé l’entraîneur toulousain. Sans eux, ils ont déjà mis 4-0 à Saint-Étienne : il faut être réaliste, c'est une mission très compliquée qui nous attend. » Entre la trêve internationale et le choc européen contre Liverpool mercredi, c’est pourtant le bon moment pour affronter le PSG.

« Leur priorité sera d’être forts et prêts contre Toulouse pour préparer Liverpool. Je ne me fais pas d’illusions », a encore balayé Casanova, qui ne s’estime pas supérieur à ses confrères battus par le champion de France. « Treize entraîneurs se sont déjà frottés aux Parisiens, personne n’a trouvé la parade pour prendre au moins un point ou leur poser vraiment des problèmes, a-t-il souligné. On sait la difficulté de ce qui nous attend samedi. » Autant dire que sa causerie auprès du groupe n’est pas beaucoup plus positive.

Casanova ne motive même pas le vestiaire

« Je ne vais pas vous vendre du vent. C’est ce que j’ai dit à mes joueurs dans le vestiaire. Ils me prendraient pour un fou, s’est défendu le technicien. On a toujours un petit espoir au fond de soi. Mais les Parisiens imposent 70 ou 75 % de possession, comme contre Lille, la deuxième équipe du championnat. Vous n’avez le ballon que 25 ou 30 % du temps. Si vous avez une voire deux occasions, c’est déjà miraculeux. » Privé de plusieurs joueurs comme Ibrahim Sangaré ou Yaya Sanogo, Casanova sait qu’il enchaînera un 10e match sans victoire en L1. Un discours assez ahurissant…