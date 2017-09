TFC : « Le match contre l'OM n'a pas eu lieu », Dupraz est au plus bas

Dans : TFC, Ligue 1, OM.

Pascal Dupraz, entraîneur de Toulouse, après la défaite contre l'OM (0-2) : « Je ne peux pas être déçu parce qu'on n'a pas joué. Je vais peut-être me réveiller demain matin en constatant que le match contre l'OM n'a pas eu lieu. Il n'y a pas de cohérence dans les mouvements, on n'a pas joué ensemble, ça a été trop pauvre pour être vrai. Il n'y a pas eu de révolte, rien, de la léthargie de la première à la 93e minute. C'est un contenu tellement pauvre, en-deçà d'une équipe de L1, défensivement c'était catastrophique, dans les transmissions on met un temps fou à se faire des passes. C'est une production totalement catastrophique, mais c'est toujours de la faute des coaches, ce soir j'ai beaucoup de torts, il va falloir que je me reprenne. Je n'étais pas habitué à autant de faiblesse technique ni de manque de volonté de faire des efforts ensemble, et ça a le don de m'inquiéter. On va faire jouer la concurrence. On a été de bons sparring-partners et encore ».