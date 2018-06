TFC : Gourcuff à Toulouse, la surprise de l'été en L1 ?

Dans : TFC, Mercato, Ligue 1, Rennes.

Libre de tout contrat après son aventure à Rennes, Yoann Gourcuff pourrait bien continuer sa carrière en Ligue 1.

C’est sa volonté, et cela pourrait être possible puisque selon la Dépêche, l’ancien milieu de terrain de l’OL est « séduit » par la possibilité de jouer à Toulouse la saison prochaine. Si aucun contact n’a encore établi entre les deux parties, le joueur aurait été convaincu par son ami Etienne Didot, avec qui il a discuté du club toulousain et pourrait ainsi rapidement s’engager en faveur du TFC. Numériquement, l’ancien joueur de Rennes serait le remplaçant idéal à Giannelli Imbula, prêté par Stoke City l’année dernière.