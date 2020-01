TFC : Antoine Kombouaré viré sous 24h par Toulouse ?

Dans : TFC.

Après neuf défaites consécutives en Ligue 1, le Toulouse Football Club a débuté l’année 2020 de la pire des manières puisque le club présidé par Olivier Sadran a été éliminé par une équipe de N2 en Coupe de France. De plus, la rencontre a été interrompue suite à de très gros incidents provoqués par des supporters toulousains aussi écoeurés que furieux. Autrement dit la situation est plus qu’explosive au TFC où les heures d’Antoine Kombouaré seraient même comptées.

Ce samedi soir, le site LesViolets.com affirme que le président de Toulouse a convoqué son entraîneur et ses joueurs dimanche à 10h30 et qu’à cette occasion Olivier Sadran pourrait montrer la porte à Antoine Kombouaré, dont le bilan est désastreux. Dans la foulée de ce rendez-vous, les footballeurs du TFC doivent partir en mini-stage en Espagne, et cela pourrait constituer un électrochoc, même s’il faudra encore trouver un nouveau technicien, le troisième depuis le début de la saison 2019-2020.