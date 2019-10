TFC : Antoine Kombouaré à Toulouse, c'est bien parti

Dans : TFC, Ligue 1.

Le TFC et Alain Casanova ayant décidé jeudi de divorcer à l’amiable, le club toulousain est en quête d’un entraîneur, ce qui semble être le sujet du moment pour plusieurs clubs de Ligue 1. Et selon La Dépêche, il est désormais acquis ou presque que le futur coach de Toulouse sera Antoine Kombouaré, qui avait quitté Dijon en fin de saison passée après avoir miraculeusement réussi à sauver la place du DFCO en Ligue 1. Olivier Sadran aurait fait de l’ancien entraîneur du PSG sa priorité, et le président du TFC mène en ce moment les négociations afin d’aboutir avant la reprise du championnat dimanche prochain, date à laquelle Toulouse recevra Lille au Stadium. Pour Olivier Sadran, Antoine Kombouaré est en mesure de relancer une formation toulousaine qui pointe actuellement à la 18e place du classement de Ligue 1.