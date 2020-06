L1 : Toulouse accepte sa relégation en Ligue 2

Dans : TFC.

Le TFC a annoncé ce vendredi soir qu'aucun recours ne serait déposé et que la relégation en Ligue 2 était définitive.

Si Amiens a décidé de porter le combat devant le Conseil d'Etat, le club picard étant toujours remonté contre les instances du football suite à sa relégation en Ligue 2, du côté de Toulouse on jette définitivement l'éponge. « Suite aux décisions de l’Assemblée Générale de la LFP du 23 juin et de l’Assemblée Fédérale du 26 juin. Nous regrettons la décision de l'Assemblée fédérale de la FFF réunie aujourd'hui qui entérine le format d'une Ligue 1 à 20 clubs pour la saison prochaine après le vote des clubs professionnels. Cette décision est abusive et injuste, pour le club, les joueurs et nos supporters pour qui nous avons une pensée toute particulière aujourd'hui. Elle est néanmoins désormais irrévocable. Nous en prenons donc acte et ne la contesterons pas devant la justice afin de tourner désormais toute notre énergie vers la préparation de la saison prochaine. Il est temps d'aller de l'avant et de mettre en œuvre un projet de reconquête qui devra permettre au TFC de renouer avec les résultats et de retrouver la Ligue 1 au plus vite », indique la direction du Toulouse Football Club. Après 28 journées de Ligue 1, le TFC ne comptait que 13 points et avait déjà 14 longueurs de retard sur Nîmes, barragiste.