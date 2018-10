LOSC : Lille peut remercier Bielsa pour une raison bien précise

Dans : LOSC, Ligue 1.

Encore auteur d’une passe décisive samedi soir contre Caen, Nicolas Pépé ne s’arrête plus de flamber.

Régulier dans les performances et diablement efficace, l’international ivoirien s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. Et cela profite forcément à Lille, dauphin du PSG et qui déjoue totalement les pronostics en ce début de saison. Dans les colonnes de L’Equipe, un homme qui connaît bien Nicolas Pépé est revenu sur les performances de ce dernier : Abdel Bouhazama, directeur du centre de formation du SCO d’Angers, son ancien club.

Et selon lui, un certain Marcelo Bielsa pourrait bien être à l’origine de la forme étincelante du joueur, et de son efficacité incroyable. « Pépé ? Je le mettrais dans la même catégorie d’--qu'Ousmane Dembélé. Selon moi, il finira dans un club du top 5 européen. Je l’ai toujours vu repousser ses limites : tout est réuni pour qu’il aille le plus haut possible. Mais c’est peut-être aussi et surtout grâce au travail de Bielsa que Pépé est devenu si efficace » a-t-il expliqué dans les colonnes du quotidien national. Reste désormais à voir si l’ailier de 23 ans parviendra à garder ce niveau de performance toute la saison. Si oui, alors le LOSC peut nourrir de belles ambitions…