Pogba à la Coupe du monde, « et pourquoi pas Zidane »

N'hésite surtout pas à t'exprimer..... de mémoire il me semble que tu espérais un retour du sois disant propriétaire de l OL.... Bref à toi la parole !!
L'ai vu avec Reims une horreur ....
Évidement que Textor a été boycotte et pousse dehors. Ce n'est pas une nouvelle fraîche. Aulas peut être, la ligue et les qatari, grandement aussi
L.E ne le maltraite pas, il l'utilise selon ses qualités et en fonction de ses besoins.Il est tres bon quand il rentre pas quand il est titulaire
Sergio33 on attend ta réaction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨🗣️ Monaco player Lamine Camara on having Paul Pogba as a teammate: "Honestly, even when I heard that Monaco were interested in him, I told myself that we are really lucky to have him in our squad." "When I saw him in the dressing room, I said it wasn't the Pogba that we see