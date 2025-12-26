Pogba à la Coupe du monde, « et pourquoi pas Zidane »

La fin de l’année 2025 a permis à Paul Pogba de refouler une pelouse de football pour la première fois depuis deux ans. Certains attendent le retour au haut niveau de la Pioche pour peut-être un retour en équipe de France dans quelques mois. Frank Lebœuf coupe court au débat.

Le 22 novembre dernier, Paul Pogba a foulé la pelouse du Roazhon Park effectuant son retour après 26 mois d’absence. Désormais joueur de l’ AS Monaco , le Français prend son temps lors de son retour à la compétition. Avec seulement trois petites apparitions depuis le début de saison (30 minutes de jeu), la Pioche ne veut pas rechuter. Lors de son retour, certains suiveurs se sont mis à croire à un retour au haut niveau avec une possibilité sur le long terme de revoir Paul Pogba avec le maillot des Bleus sur les épaules.

Lebœuf n’y croit pas

De son côté Frank Leboeuf a rapidement entériné le débat. L’ancien défenseur de l’équipe de France a été interrogé sur le retour de Pogba par le média Goal. L’ancien strasbourgeois ne pense pas que le milieu de 32 ans retrouvera le maillot tricolore. « Il a plus de 30 ans et d'autres joueurs ont prouvé leur régularité. Ce sera difficile pour Didier Deschamps de dire : “D'accord, je le prends”. Il a peut-être déjà envie de sélectionner N'Golo Kanté. N'Golo Kanté et Paul Pogba… pourquoi ne pas appeler Griezmann et Zidane aussi ! Ça va être compliqué. Je lui donne 5 % de chances par pure gentillesse, mais pour moi, c'est terminé », pense-t-il.

Didier Deschamps s’est quant à lui exprimé il y a quelques mois sur un potentiel retour de la Pioche. Le sélectionneur des Bleus se montre patient et veut que Pogba franchisse les étapes les unes après les autres. De son côté, l’ancien joueur de la Juventus veut enchaîner les matchs avec l’AS Monaco en 2026 et glaner ses premières titularisations.