ICONSPORT_280158_0495

PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

PSG26 déc. , 11:30
parNathan Hanini
0
Il est sûrement le grand gagnant de la fin d’année 2025. Malgré sa blessure, Matvey Safonov a glané des points auprès de Luis Enrique après son intérim de quatre matchs. Le portier russe a des chances de bousculer la hiérarchie selon Dmitri Khomukha, ancien joueur du CSKA Moscou.
Héros de la finale de Coupe intercontinentale avec le Paris Saint-Germain, Matvey Safonov s’est illustré lors de la séance de tirs au but. Le portier russe a stoppé plusieurs tentatives de la formation brésilienne de Flamengo offrant ainsi le titre au Paris Saint-Germain. Pour conclure cette année record, le club de la capitale a pu compter sur son gardien initialement numéro deux dans la hiérarchie. Cependant, une blessure à la main oblige l’ancien gardien de Krasnodar à s’absenter pour une certaine durée. Néanmoins, l’ancien joueur du CSKA Moscou, Dmitri Khomukha pense que Safonov pourra tout de même inverser la hiérarchie au moment de son retour de blessure.

Safonov peut bousculer la hiérarchie

Dans une interview à la Gazeta.ru, l’ancien milieu de terrain n’a pas de doute sur la forme du portier russe lors de son retour. « Il doit être dans un excellent état psychologique. Dès que sa blessure lui permettra de reprendre l'entraînement, ses chances de passer numéro un face à Chevalier seront très élevées », note-t-il. Avec des performances en dents de scie depuis le début de la saison, Lucas Chevalier sera sous pression lors du retour à la compétition début janvier.
Le Paris Saint-Germain est toujours en lice pour conserver les trophées acquis l’an passé. Le gardien de but français sera attendu notamment lors des échéances importantes en Ligue des champions lors du mois de mars. De son côté Matvey Safonov devra soigner sa main avant de revenir. Le portier de 26 ans doit revenir aux alentours de la fin du mois de janvier.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 26 Gardien

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279610_0020
PSG

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

ICONSPORT_279506_0216
Monaco

Pogba à la Coupe du monde, « et pourquoi pas Zidane »

ICONSPORT_255583_0054
OL

L’OL fait une offre pour un défenseur français

ICONSPORT_278343_0050
PSG

40 ME, le PSG craque pour ce Dieu grec

Fil Info

26 déc. , 13:30
Le cadeau empoisonné du Real au PSG
26 déc. , 13:00
Pogba à la Coupe du monde, « et pourquoi pas Zidane »
26 déc. , 12:40
L’OL fait une offre pour un défenseur français
26 déc. , 12:20
40 ME, le PSG craque pour ce Dieu grec
26 déc. , 12:00
OL vs OM : Himad Abdelli, c’est imminent !
26 déc. , 11:00
OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus
26 déc. , 10:38
Le City Football Group vend un de ses clubs
26 déc. , 10:30
Le nouveau maillot du PSG va sortir, vous n'êtes pas prêts

Derniers commentaires

OL : Textor ruine un nouveau club

N'hésite surtout pas à t'exprimer..... de mémoire il me semble que tu espérais un retour du sois disant propriétaire de l OL.... Bref à toi la parole !!

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

L'ai vu avec Reims une horreur ....

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Évidement que Textor a été boycotte et pousse dehors. Ce n'est pas une nouvelle fraîche. Aulas peut être, la ligue et les qatari, grandement aussi

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

L.E ne le maltraite pas, il l'utilise selon ses qualités et en fonction de ses besoins.Il est tres bon quand il rentre pas quand il est titulaire

OL : Textor ruine un nouveau club

Sergio33 on attend ta réaction.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading