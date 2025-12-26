PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier

Il est sûrement le grand gagnant de la fin d’année 2025. Malgré sa blessure, Matvey Safonov a glané des points auprès de Luis Enrique après son intérim de quatre matchs. Le portier russe a des chances de bousculer la hiérarchie selon Dmitri Khomukha, ancien joueur du CSKA Moscou.

Héros de la finale de Coupe intercontinentale avec le Paris Saint-Germain, Matvey Safonov s’est illustré lors de la séance de tirs au but. Le portier russe a stoppé plusieurs tentatives de la formation brésilienne de Flamengo offrant ainsi le titre au Paris Saint-Germain. Pour conclure cette année record, le club de la capitale a pu compter sur son gardien initialement numéro deux dans la hiérarchie. Cependant, une blessure à la main oblige l’ancien gardien de Krasnodar à s’absenter pour une certaine durée. Néanmoins, l’ancien joueur du CSKA Moscou, Dmitri Khomukha pense que Safonov pourra tout de même inverser la hiérarchie au moment de son retour de blessure.

Safonov peut bousculer la hiérarchie

Dans une interview à la Gazeta.ru, l’ancien milieu de terrain n’a pas de doute sur la forme du portier russe lors de son retour. « Il doit être dans un excellent état psychologique. Dès que sa blessure lui permettra de reprendre l'entraînement, ses chances de passer numéro un face à Chevalier seront très élevées », note-t-il. Avec des performances en dents de scie depuis le début de la saison, Lucas Chevalier sera sous pression lors du retour à la compétition début janvier.

Le Paris Saint-Germain est toujours en lice pour conserver les trophées acquis l’an passé. Le gardien de but français sera attendu notamment lors des échéances importantes en Ligue des champions lors du mois de mars. De son côté Matvey Safonov devra soigner sa main avant de revenir. Le portier de 26 ans doit revenir aux alentours de la fin du mois de janvier.