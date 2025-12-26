Le City Football Group vend un de ses clubs

N'hésite surtout pas à t'exprimer..... de mémoire il me semble que tu espérais un retour du sois disant propriétaire de l OL.... Bref à toi la parole !!
L'ai vu avec Reims une horreur ....
Évidement que Textor a été boycotte et pousse dehors. Ce n'est pas une nouvelle fraîche. Aulas peut être, la ligue et les qatari, grandement aussi
L.E ne le maltraite pas, il l'utilise selon ses qualités et en fonction de ses besoins.Il est tres bon quand il rentre pas quand il est titulaire
Sergio33 on attend ta réaction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨 City Football Group confirm they have divested its shareholding in Mumbai City FC. 🗣️ “CFG has made the decision following a comprehensive commercial review and in light of the ongoing uncertainty surrounding the future of the Indian Super League.”