ICONSPORT_280177_0108

Le City Football Group vend un de ses clubs

Foot Mondial26 déc. , 10:38
parGuillaume Conte
0
Dans un communiqué confirmant les rumeurs de ces derniers jours, le City Football Group, propriétaire notamment de Manchester City, a annoncé la vente de ses parts dans le Mumbai City FC.
La décision a été prise en raison du grand bazar dans le championnat indien, qui n’a toujours pas repris cette saison en raison d’une grosse crise financière et administrative. « CFG a pris cette décision à la suite d’un examen commercial approfondi et compte tenu de l’incertitude persistante qui entoure l’avenir de l’Indian Super League », a assuré le groupe d’investisseur des Emirats Arabes Unis, qui avait racheté le club en 2019.  
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_279610_0020
PSG

Le cadeau empoisonné du Real au PSG

ICONSPORT_279506_0216
Monaco

Pogba à la Coupe du monde, « et pourquoi pas Zidane »

ICONSPORT_255583_0054
OL

L’OL fait une offre pour un défenseur français

ICONSPORT_278343_0050
PSG

40 ME, le PSG craque pour ce Dieu grec

Fil Info

26 déc. , 13:30
Le cadeau empoisonné du Real au PSG
26 déc. , 13:00
Pogba à la Coupe du monde, « et pourquoi pas Zidane »
26 déc. , 12:40
L’OL fait une offre pour un défenseur français
26 déc. , 12:20
40 ME, le PSG craque pour ce Dieu grec
26 déc. , 12:00
OL vs OM : Himad Abdelli, c’est imminent !
26 déc. , 11:30
PSG : « Ses chances de passer numéro un sont très élevées », la Russie enfonce Chevalier
26 déc. , 11:00
OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus
26 déc. , 10:30
Le nouveau maillot du PSG va sortir, vous n'êtes pas prêts

Derniers commentaires

OL : Textor ruine un nouveau club

N'hésite surtout pas à t'exprimer..... de mémoire il me semble que tu espérais un retour du sois disant propriétaire de l OL.... Bref à toi la parole !!

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos

L'ai vu avec Reims une horreur ....

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Évidement que Textor a été boycotte et pousse dehors. Ce n'est pas une nouvelle fraîche. Aulas peut être, la ligue et les qatari, grandement aussi

« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration

L.E ne le maltraite pas, il l'utilise selon ses qualités et en fonction de ses besoins.Il est tres bon quand il rentre pas quand il est titulaire

OL : Textor ruine un nouveau club

Sergio33 on attend ta réaction.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading