Le City Football Group vend un de ses clubs

Dans un communiqué confirmant les rumeurs de ces derniers jours, le City Football Group, propriétaire notamment de Manchester City, a annoncé la vente de ses parts dans le Mumbai City FC.

La décision a été prise en raison du grand bazar dans le championnat indien, qui n’a toujours pas repris cette saison en raison d’une grosse crise financière et administrative. « CFG a pris cette décision à la suite d’un examen commercial approfondi et compte tenu de l’incertitude persistante qui entoure l’avenir de l’Indian Super League », a assuré le groupe d’investisseur des Emirats Arabes Unis, qui avait racheté le club en 2019.