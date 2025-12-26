Le cadeau empoisonné du Real au PSG

En difficulté cette saison du côté de Madrid, Antonio Rüdiger est en fin de contrat cet été avec le club de la capitale espagnole. Du côté de Valdebebas, la prolongation de l’international allemand n’est pas une priorité. L’ancien joueur de Chelsea a des chances de partir libre. Le PSG est intéressé.

Blessé en début de saison, Antonio Rüdiger peine à revenir à son meilleur niveau du côté du Real Madrid. Au sein de la formation de Xabi Alonso, l’international allemand (81 sélections, trois buts) est assez décrié. Depuis quelques jours, les rumeurs fleurissent sur un départ de l’ancien joueur de Chelsea du côté du Paris Saint-Germain. Le média allemand Bild explique que Luis Enrique apprécie le joueur et son leadership et que le club de la capitale pourrait tenter le coup.

Rüdiger n’est pas sûr de prolonger

Ce vendredi, la presse espagnole dévoile que Antonio Rüdiger est en fin de contrat avec le Real Madrid cet été. Et comme son coéquipier David Alaba, la tendance n’est pas forcément à l’extension de son bail. Le défenseur de 32 ans et le club de Valdebebas vont entamer timidement des discussions, mais le joueur n’exclut pas d’autres options. ESPN Deportes affirme que l’Arabie Saoudite tente de séduire l’Allemand pour le recruter.

De son côté le PSG, toujours selon Bild, aimerait beaucoup récupérer l’ancien joueur de Chelsea afin d’avoir un cadre supplémentaire dans le vestiaire. « Le technicien asturien insiste pour pouvoir signer l'ancien joueur de Chelsea en France », décrit le média allemand. Avec seulement sept matchs au compteur cette saison et la volonté du Real Madrid de changer de cycle, la prolongation d’Antonio Rüdiger n’est pas une priorité. Xabi Alonso souhaite que le club de la capitale espagnole recrute un défenseur de plus. Ce qui peut laisser le champ libre au Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines.