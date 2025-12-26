L’OL fait une offre pour un défenseur français

L'OL a recruté un numéro 9, ce qui était vital, mais a aussi besoin d'un défenseur central très rapidement. Le club lyonnais tente sa chance avec Chelsea pour Axel Disasi.

L’Olympique Lyonnais , qui n’a pas de temps à perdre au mercato pour se renforcer pendant la Coupe d’Afrique des Nations, a changé d’avis. L’intérêt pour Axel Disasi était au départ resté lettre morte en raison de la méforme physique du défenseur de Chelsea, qui n’a pas joué cette saison avec les Blues et apparait de temps en temps avec les équipes de jeunes du club londonien. Pas idéal pour rendre service à une défense comme celle de Lyon, qui a besoin d’un renfort prêt immédiatement pour compenser le départ de sa charnière centrale à la CAN.

L'OL est pressé, Disasi prend son temps

Mais les solutions ne sont pas si nombreuses et L’Equipe avait confirmé récemment que l’intérêt pour l’ancien monégasque existait toujours. Surtout que Chelsea n'est pas spécialement ouvert à un prêt, le quote ayant pour le moment été atteint pour cette saison. Néanmoins, selon Ekrem Konur, l’OL se prépare à envoyer son offre pour l’international français dans les prochaines heures. Axel Disasi veut quitter Chelsea, qui ne lui fait pas confiance, et toutes les destinations seront donc étudiées. Le fait que Lyon soit motivé pour boucler cette opération rapidement pourrait avoir son impact. La formation de Paulo Fonseca demande en tout cas une réponse rapide à l’ancien monégasque, qui avait été prêté sans vraiment convaincre à Aston Villa en janvier 2025.

Disasi préfère de son côté attendre de voir ce qu’on lui propose, car plusieurs clubs de Premier League comme West Ham, Bournemouth, Wolverhampton et Newcastle se sont renseignés à son sujet. De quoi faire attendre l’OL, qui n’a pas l’air de vouloir être très patient cet hiver pour recruter.

Plusieurs clubs européens sont aussi venus aux renseignements pour le défenseur central, comme Galatasaray, Dortmund et la Juventus Turin. Selon Fabrizio Romano, Chelsea a même proposé Axel Disasi au FC Barcelone en vue d'une arrivée en urgence cet hiver.