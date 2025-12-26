OL vs OM : Himad Abdelli, c’est imminent !

Nouvelle information de taille dans le dossier Himad Abdelli, avec l'annonce par Daniel Riolo d'une préférence pour l'OL par rapport à l'OM. Mais surtout, le joueur veut être fixé dès le début du mois de janvier.

La tension monte subitement dans le dossier Himad Abdelli. Le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, mais l’OL ne veut pas perdre une seconde pour se renforcer. La venue d’Endrick officialisée dès cette semaine démontre la volonté des dirigeants lyonnais de frapper vite et fort. C’est aussi le cas en ce qui concerne le meneur de jeu d’Angers, malgré son départ de dernière minute pour la CAN. L’Algérien n’a pour le moment pas de temps de jeu avec les Fennecs, mais c’est son avenir qui fait parler.

Himad Abdelli, milieu de terrain du SCO d'Angers

A six mois de la fin de son contrat, il se dirige vers un départ anticipé. L’OL l’a déjà contacté et le projet de signer à Lyon intéresse Abdelli. L’OM, qui cherche un meneur de jeu à la demande de Roberto De Zerbi, s’est aussi réveillé, mais un peu plus tardivement. C’est le résumé de la situation fait par Daniel Riolo, qui apporte une précision de taille. Le dossier va aller très vite et le joueur veut être fixé dès le début du mois de janvier, afin d’avoir son nouveau club au retour du Maroc.