40 ME, le PSG craque pour ce Dieu grec

Après un début de saison plus que réussi, le jeune Konstantínos Karétsas attire les regards. Le joueur grec de 18 ans évolue du côté de Genk en Belgique. Le Paris Saint-Germain s’est renseigné tout comme les autres cadors européens.

Il est peut-être le nouveau joyau du football grec. Formé du côté de Genk, le jeune Konstantínos Karétsas, 18 ans, réalise un début de saison 2025/2026 très solide du côté de la Belgique. Après 27 matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain qui peut également évoluer sur le côté droit compte deux buts et 10 passes décisives. L’international grec (neuf sélections, trois buts) est désormais suivi par de nombreux clubs européens. Le quotidien espagnol AS dévoile que le Real Madrid a fait le premier pas concernant le joueur. C’est également le cas du Paris Saint-Germain

Konstantínos Karétsas impressionne l’Europe

Dans sa logique de recrutement, le club de la capitale suit le jeune Konstantínos Karétsas. Le profil du joueur plaît à Luis Enrique et sa forte progression depuis quelques années oblige les clubs à se renseigner. En contrat jusqu’en 2029 avec le club belge de Genk, le joueur pourrait être l’un des éléments courtisés de l’été prochain. La formation belge de son côté a fixé son prix à 40 millions d’euros. Et la forte concurrence des clubs de Premier League a des chances de faire exploser la valeur du joueur.

À 18 ans, le joueur natif de Genk compte déjà 70 matchs professionnels avec son club. Lancé dans le grand bain à la fin de la saison 2023/2024, le milieu de terrain a découvert la sélection grecque au mois de mars 2025. Cette saison, Konstantínos Karétsas franchit un nouveau palier en s’offrant ses premières feuilles de match en coupe d’Europe avec déjà 8 apparitions en Europa League (deux en barrages et six en phase de championnat). De son côté, le Paris Saint-Germain va poursuivre le suivi du joueur qui colle parfaitement au projet du club de la capitale.