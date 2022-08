Paul Pogba a versé des dizaines de milliers d’euros à ses « protecteurs »

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Les révélations sur ce que l'on appelle désormais l'affaire Pogba continuent. Et on apprend que le joueur de la Juventus a lâché de grosses sommes d'argent à d'anciennes connaissances qui lui réclamaient 13 millions d'euros.

Mathias Pogba n’ayant plus communiqué depuis quelques heures, c’est désormais du côté des enquêteurs que les regards se tournent suite à la plainte déposée par la star de l’équipe de France. Selon M6 et BFM, l’Office central de lutte contre le crime organisé (O.C.L.C.O.) travaille depuis le 3 août sur cette enquête préliminaire requalifiée en « extorsion et tentative d'extorsion en bande organisée ». Et c’est dans ce cadre que Paul Pogba a détaillé les événements qui l’ont finalement poussé à porter plainte, François Vignolle précisant ce lundi soir que Mathias Pogba n’avait pas encore été entendu par la police. Concernant son frère, ce dernier a notamment évoqué la fameuse bande qui lui a réclamé 13 millions d’euros pour l’avoir « protégé » depuis des années. Une protection qui relève de la pure fiction selon l'ancien joueur de Manchester United.

Pogba a versé de l'argent à ceux qui le menaçaient

#INFOM6 Paul Pogba aurait indiqué aux policiers lors de son audition cet été avoir versé des dizaines de milliers d’euros à d’anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier. Des déclarations que vérifie l’office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO). 1/2 👇 pic.twitter.com/xycoIqh4O8 — François Vignolle (@frvignolle) August 29, 2022

Face aux enquêteurs, Paul Pogba a indiqué avoir « versé des dizaines de milliers d’euros à d’anciennes fréquentations entre mars et juillet dernier. Des déclarations que vérifie l’office central de lutte contre le crime organisé », précise le journaliste de M6. De quoi confirmer que le frère de Mathias Pogba a bien été victime d'une extorsion, France Info ayant indiqué de son côté que le champion du monde avait subi des menaces physiques, y compris le mois dernier lorsqu'il a signé en allant au centre d'entraînement de la Juventus. C'est à cette occasion qu'il a reconnu son frère aîné parmi le groupe de personnes venues se rappeler à son bon souvenir.