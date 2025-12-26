ICONSPORT_279926_0259

OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus

OL26 déc. , 11:00
parNathan Hanini
Arrivé l’été dernier dans l’hexagone, Tyler Morton fait déjà l’unanimité au sein de l’Olympique Lyonnais. L’international espoirs anglais attise les convoitises des grands clubs européens. La Juventus étudie son profil en détail pour réaliser un gros coup.
Élément incontournable du milieu de terrain de Paulo Fonseca, Tyler Morton reste très courtisé. L’Olympique Lyonnais le juge cependant intransférable cet hiver. Arrivé l’été dernier contre dix millions d’euros, le joueur formé du côté de Liverpool attire les regards. Le natif de Wallasey a déjà disputé 21 matchs toutes compétitions confondues cette saison. En contrat jusqu’en 2030, Morton est évalué à 18 millions d’euros sur Transfermarkt.
Mais l’ancien des Reds reste dans le viseur de la Juventus. Les médias italiens dévoilent que Luciano Spalletti souhaite se renforcer en ce mois de janvier. L’ancien entraîneur du Napoli veut un renfort aux côtés de Manuel Locatelli et Khephren Thuram au milieu de terrain.

La Juventus veut Morton

Récemment arrivé sur le banc de la Vieille Dame, le technicien italien souhaite récupérer un milieu de terrain du profil de Tyler Morton. Le club du Piémont veut rajeunir son effectif et la short-list dressée par Luciano Spalletti contient l’international espoirs anglais. Un lien renforcé par la présence de Damien Comolli. L’ancien président de Toulouse est désormais administrateur délégué au sein des Bianconeri.
L’ancien toulousain garde un œil avisé sur les jeunes talents présents en Ligue 1. « Une tentative pourrait avoir lieu dans les prochaines semaines, mais l'opération s'annonce complexe, » dévoile le média UltimeJuve. Le septuple champion de France ne compte pas vendre des éléments majeurs cet hiver. Avec un effectif réduit et trois compétitions encore à jouer cette saison, l’OL ne veut pas chambouler son effectif, mais n'aura peut-être pas trop le choix en cas de belle offre. De son côté, la Juventus ne possède pas de moyens extensibles cet hiver même si l'envie d'aller chercher le Scudetto avec quelques renforts est très tentant pour les dirigeants. 
