OL : Tyler Morton se rapproche de la Juventus

N'hésite surtout pas à t'exprimer..... de mémoire il me semble que tu espérais un retour du sois disant propriétaire de l OL.... Bref à toi la parole !!
L'ai vu avec Reims une horreur ....
Évidement que Textor a été boycotte et pousse dehors. Ce n'est pas une nouvelle fraîche. Aulas peut être, la ligue et les qatari, grandement aussi
L.E ne le maltraite pas, il l'utilise selon ses qualités et en fonction de ses besoins.Il est tres bon quand il rentre pas quand il est titulaire
Sergio33 on attend ta réaction.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
🚨Juventus are among the clubs monitoring the 23-year-old English midfielder Tyler Morton. At Olympique Lyonnais, he is mainly playing as a deep-lying midfielder, but he can also operate as a central midfielder in a two-man midfield. @_Morik92_ | #Juventus