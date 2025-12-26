Le nouveau maillot du PSG va sortir, vous n'êtes pas prêts

Les clubs en ont terminé pour l’année 2025, mais Nike travaille déjà sur les maillots de l’an prochain. La marque à la virgule a prévu un nouveau maillot rétro pour le Paris Saint-Germain.

Plongé dans ses prolongations de contrat, le Paris Saint-Germain reviendra à la compétition le 4 janvier pour un derby face au Paris FC. Le club de la capitale est encore en lice dans toutes les compétitions afin de conserver les trophées glanés l’an passé. Mais certaines ébauches de l’année prochaine se préparent déjà dans les coulisses. Le vainqueur de la Ligue des champions est en collaboration avec Nike pour sortir un maillot rétro. C’est ce qu’a dévoilé Footy Headlines sur cette fin d’année 2025. Un maillot rose et noir possédant des rayures verticales. Un choix qui fait parler sur les réseaux sociaux. Ce maillot doit sortir lors de la saison 2026/2027 au sein de la collection lifestyle rétro de la marque à la virgule.

Un maillot qui ne plait pas

Un maillot qui fait débat parmi les supporters parisiens. Sur X (anciennement Twitter), le compte ParisSG INFOS a partagé les clichés de ce qui s’apparente à être le modèle. Il suffit de voir les commentaires pour comprendre que ce design ne plaît pas à l’ensemble. « Chez Nike ils font vraiment le concours de celui qui fera le maillot le plus moche ? » peut-on lire ou encore : « Quelle horreur ne faites pas ça, c'est un quasi sans faute depuis quelques années, ne gâchez pas tout. » Un visuel qui ne plaît pas au sein des supporters du club de la capitale française. Ce n’est cependant pas le seul maillot rétro que Nike partagera en 2026/2027. La marque à la virgule va également sortir un maillot à manches longues aux couleurs du PSG avec une base de blanc cassé entourant une large bande rouge et bleu. Un maillot qui plaira sûrement plus au vu du design plus traditionnel de ce dernier.