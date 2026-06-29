Michael Olise au Real, réunion décisive à Munich

Michael Olise au Real, réunion décisive à Munich

Equipe de France29 juin , 18:00
parGuillaume Conte
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Concentré sur la Coupe du monde, où il marche sur l’eau avec l’équipe de France, Michael Olise suit tout de même ce qu’il se dit sur son avenir. Le Real Madrid aura son mot à dire.
Auteur d’une saison stratosphérique avec le Bayern Munich, Michael Olise a pris d’emblée une place de titulaire au sein de l’équipe de France à la Coupe du monde. Avec son aura offensive, et ses efforts défensifs, le joueur formé à Arsenal, Chelsea et Manchester City mais révélé à Crystal Palace, épate aux Etats-Unis. Son explosion, sa connexion avec Kylian Mbappé, font saliver le Real Madrid.

Le Real fait douter le Bayern Munich

Prêt à miser très gros cet été, Florentino Pérez est persuadé qu’il peut de nouveau lâcher 150 ME, comme ce fut le cas sans succès pour Julian Alvarez, afin de faire signer l’ailier français. Et il faut croire que l’intérêt de la Casa Blanca a le don de faire tourner quelques têtes.
Sa prolongation au Bayern Munich, avec un salaire largement revu à la hausse, était évoqué ces dernières semaines en Allemagne. Mais désormais, selon le journaliste José Felix Diaz du journal AS, Michael Olise va bien rencontrer les dirigeants allemands après la Coupe du monde. Mais ce sera pour parler de son avenir, et pas forcément d’une prolongation. En effet, l’idée de rejoindre le Real Madrid le tente et le joueur est considéré comme « au courant » de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, dont les pensionnaires de Santiago Bernabeu.
De quoi relancer les spéculations sur son avenir, même si le Bayern Munich a déjà laissé entendre qu’une offre à 150 millions d’euros ne suffirait pas pour qu’il vende sa star française. Mais ça, c’était avant qu’Olise ne commence à craquer devant l’entreprise de séduction de Florentino Pérez.
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Derniers commentaires

OM : Enfin une offre sérieuse, et c'est une surprise

Le pauvre type je pense c est toi !!! Allez comme tous les ans marseille champion d août a novembre 🤭🤭 et essayer pas encore de finir derrière Lens ça fera tâche...😁

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Sammy : Greenwood touche moins que Hojbjerg. D'après le site Capology (salaires vérifiés) : Hojbjerg : 6,36 M€ brut par an --> 530 000 € brut par mois Greenwood : 5,45 M€ brut par an --> 454 166 € brut par mois.

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Mais toi depuis 1993 ...c est quoi tes résultats ???😄😄😄 bah juste une l1 .....c est pas terrible en 35 ans pourtant le Qatar était pas la ....... réfléchis avant d écrire...... 🤭🤭

OM : Les fans excédés, le nouveau maillot fait polémique

tu peux te casser sinon.... tu manqueras pas. enfin peut etre a ton gourou , juste pour ta thune....

OM : Hojbjerg invendable, son salaire fait tout capoter

Mon pauvre non j ai connu le PSG ginola weah roche guerin valdo etc 5 demi de suite coupe d europe ! ...allez mon petit bonne .....c3🤭

Om Hojbjerg Invendable Son Salaire Fait Tout Capoter

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