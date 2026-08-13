OM : Infidèle à l’OL, Perri stoppe son transfert

1 Dembélé 2 Kvara 3 Doué 4 Akliouche 5 godts 6 Ferran torres Barcola. Au revoir et merci pour les 120/140 m
effectivement tu t y connais mdrr
faux. c est bien a TA gueule que je crache
Pas de doute toi tu es l'idiot de ton village. Tu me fais trop rire. Je ne réponds pas à côté, je te répète que je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Juste t'emmerder. Et rien d'autre. Tu es trop limité pour les conversations sérieuses. Toi y'en à comprendre?
Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire
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La Stampa : Alors qu'il devait passer sa visite médicale ce matin avec le Torino, Lucas Perri préfère temporiser après avoir reçu une offre de l'#OM qui le fait vaciller lui et son entourage. Le Toro reste toutefois confiant et espère l'arrivée du gardien entre aujourd'hui et