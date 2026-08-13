OM : Infidèle à l’OL, Perri stoppe son transfert

Alors qu’il devait passer sa visite médicale en faveur du Torino, le gardien de Leeds United Lucas Perri a mis l’opération en attente. L’ancien Lyonnais prend le temps de réfléchir suite à l’approche de l’Olympique de Marseille.

Les intentions de l’Olympique de Marseille sont claires. Pour la succession de Geronimo Rulli, officiellement transféré à Manchester City, le club phocéen ne mise pas sur sa doublure Jeffrey de Lange. Le Néerlandais n’est pas non plus certain de rester. Ce qui oblige encore un peu plus la direction à renforcer le poste de gardien. De Marcin Bulka (Neom) à Michele Di Gregorio (Juventus Turin), plusieurs pistes sont évoquées depuis quelques jours.

On pensait le dossier Lucas Perri enterré dans la mesure où le portier de Leeds United se dirigeait vers le Torino. L’ancien rempart de l’Olympique Lyonnais avait même prévu de passer sa visite médicale en Italie ce jeudi matin. Sauf que le Brésilien a tout interrompu. Selon les informations de La Stampa, Lucas Perri préfère temporiser afin de prendre le temps de la réflexion. Son hésitation vient de l’intérêt de l’Olympique de Marseille qui ne le laisse pas insensible. Manifestement, celui qui avait poussé Anthony Lopes vers la sortie ne voit pas d’inconvénient à se retrouver en concurrence avec les Gones.

Le média transalpin relaye tout de même la confiance du Torino quant à la suite de cette opération. Malgré le temps demandé par Lucas Perri et son entourage, le club italien pense que sa cible finira par signer ce jeudi, ou vendredi au plus tard. Les Turinois feraient pourtant mieux de se méfier. L’Olympique de Marseille enregistre peu à peu des départs importants qui finiront par débloquer sa situation. Si la délivrance apparaît dans les jours à venir, le club de Frank McCourt pourrait bien lancer son recrutement avec un joli coup inattendu.