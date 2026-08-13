OM : Infidèle à l’OL, Perri stoppe son transfert

OM : Infidèle à l’OL, Perri stoppe son transfert

OM13 août , 13:30
parEric Bethsy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Alors qu’il devait passer sa visite médicale en faveur du Torino, le gardien de Leeds United Lucas Perri a mis l’opération en attente. L’ancien Lyonnais prend le temps de réfléchir suite à l’approche de l’Olympique de Marseille.
Les intentions de l’Olympique de Marseille sont claires. Pour la succession de Geronimo Rulli, officiellement transféré à Manchester City, le club phocéen ne mise pas sur sa doublure Jeffrey de Lange. Le Néerlandais n’est pas non plus certain de rester. Ce qui oblige encore un peu plus la direction à renforcer le poste de gardien. De Marcin Bulka (Neom) à Michele Di Gregorio (Juventus Turin), plusieurs pistes sont évoquées depuis quelques jours.
On pensait le dossier Lucas Perri enterré dans la mesure où le portier de Leeds United se dirigeait vers le Torino. L’ancien rempart de l’Olympique Lyonnais avait même prévu de passer sa visite médicale en Italie ce jeudi matin. Sauf que le Brésilien a tout interrompu. Selon les informations de La Stampa, Lucas Perri préfère temporiser afin de prendre le temps de la réflexion. Son hésitation vient de l’intérêt de l’Olympique de Marseille qui ne le laisse pas insensible. Manifestement, celui qui avait poussé Anthony Lopes vers la sortie ne voit pas d’inconvénient à se retrouver en concurrence avec les Gones.

Lire aussi

OM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélationOM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélation
Le média transalpin relaye tout de même la confiance du Torino quant à la suite de cette opération. Malgré le temps demandé par Lucas Perri et son entourage, le club italien pense que sa cible finira par signer ce jeudi, ou vendredi au plus tard. Les Turinois feraient pourtant mieux de se méfier. L’Olympique de Marseille enregistre peu à peu des départs importants qui finiront par débloquer sa situation. Si la délivrance apparaît dans les jours à venir, le club de Frank McCourt pourrait bien lancer son recrutement avec un joli coup inattendu.
Articles Recommandés
Maitland-Niles
OL

L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles

Doué
TV

TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Cnosf Bordeaux Se Prepare Au Pire
Bordeaux

CNOSF : Bordeaux se prépare au pire

Ol Coup De Theatre Feu Vert Pour Fofana A La Roma
OL

OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma

Fil Info

13 août , 14:30
L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles
13 août , 14:00
TV : Lens - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?
13 août , 13:00
CNOSF : Bordeaux se prépare au pire
13 août , 12:40
OL : Coup de théâtre, feu vert pour Fofana à la Roma
13 août , 12:20
PSG : Victoire pour Chevalier, Suzuki va repartir
13 août , 12:00
L’OM a trouvé le remplaçant d’Aguerd en Italie
13 août , 11:30
ASSE : Les Verts surcotés, il lance les hostilités
13 août , 11:00
Le PSG lésé, le Trophée des Champions doit disparaître
13 août , 10:32
EdF : Zidane présente son staff, avec Fabien Barthez

Derniers commentaires

« Vous les médias », Nasser Al-Khelaïfi, faut pas le chauffer avec Barcola

1 Dembélé 2 Kvara 3 Doué 4 Akliouche 5 godts 6 Ferran torres Barcola. Au revoir et merci pour les 120/140 m

OM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélation

effectivement tu t y connais mdrr

OM : Encore cinq départs à venir, l’effrayante révélation

faux. c est bien a TA gueule que je crache

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Pas de doute toi tu es l'idiot de ton village. Tu me fais trop rire. Je ne réponds pas à côté, je te répète que je ne veux pas parler sérieusement avec toi. Juste t'emmerder. Et rien d'autre. Tu es trop limité pour les conversations sérieuses. Toi y'en à comprendre?

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Olympique Marseille logo
O. Marseille
00000000
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
00000000
3Brest logo
Brest
00000000
4Lens logo
Lens
00000000
5Toulouse logo
Toulouse
00000000
6Nice logo
Nice
00000000
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
00000000
8Rennes logo
Rennes
00000000
9Strasbourg logo
Strasbourg
00000000
10LOSC Lille logo
LOSC Lille
00000000
11Angers SCO logo
Angers SCO
00000000
12Le Havre logo
Le Havre
00000000
13Auxerre logo
Auxerre
00000000
14Paris logo
Paris
00000000
15Monaco logo
Monaco
00000000
16Troyes logo
Troyes
00000000
17Le Mans logo
Le Mans
00000000
18Lorient logo
Lorient
00000000

Loading