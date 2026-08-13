PSG : Barcola s'en va, Liverpool a trouvé la solution

PSG : Barcola s'en va, Liverpool a trouvé la solution

PSG13 août , 15:30
parHadrien Rivayrand
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Liverpool compte toujours mettre la main sur Bradley Barcola. Le PSG demande beaucoup d’argent, mais une solution pourrait bien être trouvée pour le recrutement de l'ancien Lyonnais.
Cette fin de mercato estival promet d’être bouillante pour des clubs comme Liverpool et le PSG. Les deux formations sont actuellement en discussions au sujet de Bradley Barcola. Le joueur du Paris Saint-Germain souhaite relever un nouveau défi et bénéficier d’un statut de titulaire indiscutable. Pour laisser partir l’international français, les champions d’Europe réclament 150 millions d’euros, tandis que les Reds auraient pour le moment proposé 115 millions d’euros. De quoi se montrer pessimiste au vu de l’écart entre les deux sommes. À moins que… Jeff Bezos ne puisse finalement changer la donne.

Liverpool, bientôt des millions investis sur le marché des transferts ? 

Ces dernières heures, on a notamment appris que Liverpool pourrait céder 30 % du capital du club à un consortium impliquant Jeff Bezos. Parmi les projets évoqués par ce consortium figure notamment le recrutement de quatre joueurs pour un montant total pouvant atteindre près de 353 millions d’euros, parmi lesquels Bradley Barcola, que ce soit cet été, cet hiver ou même dans un an. Nico Schlotterbeck est également ciblé, tout comme Ezri Konsa et Adam Wharton. Liverpool a donc de grandes ambitions, selon les informations de The Express, avec des investissements conséquents encore attendus sur le marché des transferts.

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Si Liverpool venait à s’aligner sur les exigences du Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola, le dossier pourrait rapidement connaître une issue favorable. Les Reds s’offriraient alors l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération, tandis que le Paris Saint-Germain récupérerait une somme XXL pour financer d’autres opérations. Les prochains jours s’annoncent donc décisifs dans ce dossier particulièrement chaud du mercato estival et qui n'a pas encore livré tous ses secrets.
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Et encore si Balerdi est une épine dans le pied, c'est un pieu que tu as dans le pied avec Kondogbia. Pire que Strootman, car lui on avait réussi à le prêter.

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Bref , rien quoi , tout comme Pavel Sulc, Ainsley Maitland-Niles , Malick Fofana 3 articles par jours pour dire la même chose en modifiant les phrases.

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