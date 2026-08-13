L'OL et l'OM au coude à coude pour Soungoutou Magassa

Un transfert osé en provenance d'Angleterre pour finir le mercato, l'OL comme l'OM y pensent avec le profil intéressant de Soungoutou Magassa.

Grande bataille de ces dernières années au mercato, l’OL et l’OM ne sont pour le moment pas souvent en confrontation directe pour une piste. C’était autrefois, quand Pablo Longoria et John Textor étaient aux commandes, une véritable habitude de voir les deux « Olympiques » être sur le même profil en terme de recrutement.

Cet été, l’OM s’interdit pour le moment toute arrivée, et l’OL est parti depuis un an sur des pistes plus originales, avec moins de concurrence. Mais ce jeudi après-midi, Foot Mercato révèle que les deux clubs se disputent les faveurs de Soungoutou Magassa. Natif de la région parisienne, le milieu de terrain défensif de 22 ans s’est fait repérer au Paris Atlético avant de filer à Monaco puis à West Ham en 2025 dans le cadre d’un transfert à 17 ME tout de même.

Malgré une utilisation régulière, il envisage de quitter les Hammers pour éviter d’évoluer une saison en Championship. L’OL et l’OM ont pris des renseignements sur le Franco-Malien, qui possède encore cinq ans de contrat avec le club de Londres. Autrement dit, il sera très difficile de le déloger sans mettre au moins 15 ME sur la table.

Un montant qui ne sera possible pour les deux clubs qu’en toute fin de mercato. L’OL aura besoin de valider sa qualification face à Fenerbahçe pour disputer la Ligue des Champions et se permettre un renfort de poids au milieu de terrain. Quand à l’OM, si les ventes continuent de s’empiler, aller chercher un ou deux joueurs avec une forte marge de progression n’est pas exclu. Et si Marseille comme Lyon s’intéressent à Soungoutou Magassa, c’est aussi parce que ce dossier risque de se décanter sur le tard, le joueur n’ayant pour le moment que quelques touches, et ne se retrouvant donc pas dans les conditions d’un départ immédiat.