L'OL et l'OM au coude à coude pour Soungoutou Magassa

Tiens... le revoilà !!! Mdr Tu n'as pas trop chialé Mardi soir ? ^^
On ne retient jamais un joueur qui partir.
C'est marrant les simples d'esprit comme toi. Ça ne comprends rien et ça ne voit que la "réalité" que leur noisette de cerveau arrive à créer. Avec toi, simplet, je ne discutes pas et ne discuterai pas. Ça serait comme essayer de raisonner un aliéné d'un asile. C'est peine perdue, il n'en est pas capable. Toi c'est pareil, petit poussin. N'hésites pas à me répondre pour que je t'explique encore à quel point tu es débile. Bisous mon paillasson.
Un p'tit but juste avant, ça aide !
🤣 voila voila ...
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🚨⚒️🇫🇷🇲🇱 #Championship | 👀 Soungoutou Magassa pourrait quitter West Ham d'ici la fin du mercato. ➡️ Plusieurs clubs ont pris des renseignements ces dernières semaines, dont l’OM et l’OL. Pas d'offres concrètes à ce stade. ⏳️ Dossier à suivre de très près.