20 ME, la Premier League arrive pour sauver l’OM

Quitte à choisir, l'OM préférera vendre un joueur défensif comme Timothy Weah qu'un élément offensif. Sunderland arrive en force sur la piste de l'Américain.

Tout le monde est toujours à vendre à l’Olympique de Marseille , et même les joueurs qui viennent d’arriver peuvent repartir. Avec le jeu des options d’achats tellement appréciées par Pablo Longoria, un élément comme Facundo Medina a pu rejoindre le Bayer Leverkusen pour 25 ME dans la foulée de son achat définitif depuis le RC Lens pour 20 ME.

La même opération est possible pour Timothy Weah. Plutôt solide pour sa première saison sous le maillot olympien, l’arrière droit américain sort d’une Coupe du monde correcte. Son niveau de performance, son engagement et sa situation contractuelle à l’OM en font une cible pour un départ dès cet été. C’est pourtant en ce mois de juillet que Marseille vient de verser les 14,5 millions d’euros à la Juventus pour le recruter, suite à son prêt payant d’1 million d’euros.

Mais le Sunderland Echo assure que ce ne sera pas un problème pour un transfert dès cet été. Les Black Cats apprécient son profil, et ne s’interdisent pas de le recruter même si Thomas Meunier vient d’être engagé. Le Belge a beau avoir réalisé un début de préparation intéressante, les formations de Premier League ont les moyens et les ambitions pour doubler tous les postes. Une enveloppe de 20 millions d’euros sera nécessaire pour convaincre l’OM.

De son côté, La Provence confirme que cette option est à l’étude dans les bureaux de la commanderie. Un choix par défaut, mais qui permettra d’éviter de devoir vendre des éléments offensifs majeurs comme Igor Paixao et Amine Gouiri. Une moindre perte donc pour Bruno Genesio, qui se dit qu’il sera plus facile de compenser le départ de l’Américain, plutôt que d’un attaquant de premier plan. En tout cas, c’est un type de transfert qui ne fait pas peur à Sunderland, même si La Provence souligne que Villarreal est également sur le coup pour recruter Timothy Weah.