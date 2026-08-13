L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles

Buteur contre le Sparta Prague (3-0) mardi en Ligue des Champions, Ainsley Maitland-Niles a peut-être disputé son dernier match avec l’Olympique Lyonnais. L’arrivée imminente d’un nouveau latéral droit devrait pousser l’Anglais vers son pays natal.

Nous en avons besoin, car nous allons avoir beaucoup de rencontres à disputer, expliquait le Portugais en début de semaine. Un joueur plus fort défensivement. Pour avoir également plusieurs possibilités dans différentes structures. » La direction a suivi le conseil du technicien et s’apprête à finaliser l’arrivée en prêt de Zachary Athekame. Paulo Fonseca va obtenir gain de cause. Pour compléter son effectif, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais juge la venue d’un latéral droit indispensable. «, expliquait le Portugais en début de semaine.» La direction a suivi le conseil du technicien et s’apprête à finaliser l’arrivée en prêt de Zachary Athekame.

La signature imminente du latéral droit de l'AC Milan devrait faire le bonheur de Paulo Fonseca, qui ne se battra pas pour retenir Ainsley Maintland-Niles. Le coach des Gones l’a certes défendu mercredi, face aux sifflets à l’annonce des équipes avant le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague. Il n’empêche que le Portugais disposera de suffisamment de solutions pour le laisser filer. En plus du Suisse, l’Olympique Lyonnais peut compter sur le jeune Steeve Kango, mais aussi sur la polyvalence de Clinton Mata et Ruben Kluivert.