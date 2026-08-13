Maitland-Niles

L’OL : Sortie réussie, c’est fini pour Maitland-Niles

OL13 août , 14:30
parEric Bethsy
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Buteur contre le Sparta Prague (3-0) mardi en Ligue des Champions, Ainsley Maitland-Niles a peut-être disputé son dernier match avec l’Olympique Lyonnais. L’arrivée imminente d’un nouveau latéral droit devrait pousser l’Anglais vers son pays natal.
Paulo Fonseca va obtenir gain de cause. Pour compléter son effectif, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais juge la venue d’un latéral droit indispensable. « Nous en avons besoin, car nous allons avoir beaucoup de rencontres à disputer, expliquait le Portugais en début de semaine. Un joueur plus fort défensivement. Pour avoir également plusieurs possibilités dans différentes structures. » La direction a suivi le conseil du technicien et s’apprête à finaliser l’arrivée en prêt de Zachary Athekame.

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La signature imminente du latéral droit de l'AC Milan devrait faire le bonheur de Paulo Fonseca, qui ne se battra pas pour retenir Ainsley Maintland-Niles. Le coach des Gones l’a certes défendu mercredi, face aux sifflets à l’annonce des équipes avant le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions contre le Sparta Prague. Il n’empêche que le Portugais disposera de suffisamment de solutions pour le laisser filer. En plus du Suisse, l’Olympique Lyonnais peut compter sur le jeune Steeve Kango, mais aussi sur la polyvalence de Clinton Mata et Ruben Kluivert.
Même avec un calendrier chargé, il n’y a sans doute plus de place pour Ainsley Maitland-Niles qui n’a pas non plus les faveurs de Paulo Fonseca au milieu de terrain. A moins d’un an de la fin de son contrat, et compte tenu de la nécessité de vendre, l’ancien joueur d’Arsenal a de grandes chances de partir avant la fin du mercato. L’Equipe évoquait d’ailleurs un intérêt du Crystal Palace de Pierre Sage, et la présence d’autres clubs de Premier League également intéressés. L’Anglais se dirige donc vers un retour aux sources après avoir soigné sa probable sortie avec un but inscrit dans un match capital pour l’Olympique Lyonnais.
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Ah ah beh oui puisque tu réponds à côté de la question, j attend toujours que ta fameuse repartie dont tu vantes les louanges sur le fait que ton club n est pas devenu un gros club de chèvres depuis ces 15 dernières années, j attend toujours ton argumentaire

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