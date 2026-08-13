Nwaneri a vécu l’enfer à l’OM, Arsenal a adoré

Nwaneri a vécu l’enfer à l’OM, Arsenal a adoré

OM13 août , 16:00
parGuillaume Conte
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Des débuts prometteurs, puis une disparition totale dans le boucan marseillais, Ethan Nwaneri est revenu bien différent à Arsenal cet été. Mikel Arteta s'en félicite.
Se faire prêter sans option d’achat à l’Olympique de Marseille permet un apprentissage express dans une carrière de football. C’est certainement ce que doit se dire Ethan Nwaneri. Arrivé à la surprise générale en provenance d’Arsenal, où il avait peu de temps de jeu, le milieu offensif anglais avait débuté très fort, marquant même dès ses premières minutes de jeu contre Lens. A tel point que les supporters enrageaient contre les dirigeants de ne pas avoir mis une option d’achat pour ce prêt. Mais ensuite, à l’image de la saison de l’OM, tout s’est écroulé et il a progressivement disparu des radars au point de passer toute la fin de la saison sur le banc.
Pas forcément l’idéal pour progresser dans sa jeune carrière, mais au moment de récupérer son joueur, Mikel Arteta avait une toute autre analyse. L’entraineur d’Arsenal, qui a titularisé Nwaneri lors du dernier match amical contre Côme, avoue avoir retrouvé un joueur changé par son expérience à Marseille.

Nwaneri a conquis Arsenal cet été

« Il a été vraiment excellent. Ce qui s’est passé sur le terrain, lors de son prêt à Marseille, n’était sans doute pas ce à quoi on s’attendait. Il y avait beaucoup de remous et de changements au sein du club. Mais il est différent. Il paraît plus mature. C’est incroyable ce que six mois peuvent faire. C’est une expérience différente d’être seul, de traverser des moments difficiles et de se rendre compte qu’il y a une autre facette du football à laquelle il faut être capable de faire face. Je suis très content de sa performance pendant la pré-saison », a livré l’entraineur espagnol, pour qui l’expérience marseillaise n’aura pas permis au jeune anglais de briller, mais plutôt de grandir dans sa tête. La saison déjantée de l’OM aura au moins permis cela, même s’il n’est pas certain qu’Arsenal prête à nouveau un jeune joueur les yeux fermés en Provence prochainement.
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C'est marrant les simples d'esprit comme toi. Ça ne comprends rien et ça ne voit que la "réalité" que leur noisette de cerveau arrive à créer. Avec toi, simplet, je ne discutes pas et ne discuterai pas. Ça serait comme essayer de raisonner un aliéné d'un asile. C'est peine perdue, il n'en est pas capable. Toi c'est pareil, petit poussin. N'hésites pas à me répondre pour que je t'explique encore à quel point tu es débile. Bisous mon paillasson.

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