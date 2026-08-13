Officiel : Diambou signe à Brest

« Le top club français c’est l’OM », Adidas bouscule le PSG

C'est marrant les simples d'esprit comme toi. Ça ne comprends rien et ça ne voit que la "réalité" que leur noisette de cerveau arrive à créer. Avec toi, simplet, je ne discutes pas et ne discuterai pas. Ça serait comme essayer de raisonner un aliéné d'un asile. C'est peine perdue, il n'en est pas capable. Toi c'est pareil, petit poussin. N'hésites pas à me répondre pour que je t'explique encore à quel point tu es débile. Bisous mon paillasson.