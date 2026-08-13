Officiel : Diambou signe à Brest

On ne retient jamais un joueur qui partir.
C'est marrant les simples d'esprit comme toi. Ça ne comprends rien et ça ne voit que la "réalité" que leur noisette de cerveau arrive à créer. Avec toi, simplet, je ne discutes pas et ne discuterai pas. Ça serait comme essayer de raisonner un aliéné d'un asile. C'est peine perdue, il n'en est pas capable. Toi c'est pareil, petit poussin. N'hésites pas à me répondre pour que je t'explique encore à quel point tu es débile. Bisous mon paillasson.
Un p'tit but juste avant, ça aide !
🤣 voila voila ...
20 M€ c'est bien payé
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Loading
📸 𝐌𝐚𝐦𝐚𝐝𝐲 𝐃𝐢𝐚𝐦𝐛𝐨𝐮 découvre ses nouvelles couleurs 🔴⚪️ 🤝 Aquila RH Brest - Le Faou | 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐞𝐧𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐦𝐞𝐫𝐜𝐚𝐭𝐨