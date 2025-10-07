Le PSG et la FFF, c'est la guerre des médecins

Le PSG continue sa bataille avec la FFF pour le traitement de ses joueurs, même quand ces derniers sont libérés de leurs devoirs internationaux. Le cas Bradley Barcola s'est poursuivi avec la réponse de la FFF.

Didier Deschamps s’est voulu prudent en renvoyant Bradley Barcola à Paris dès son arrivée à Clairefontaine après avoir constaté sa blessure à la cuisse. Si cette décision semblait dans un premier temps devoir aider les relations entre le staff et des Bleus et le PSG à s’améliorer, c’est en fait l’effet inverse qui s’est produit. Le communiqué de l’équipe de France a fait état d’une blessure qui datait du 17 septembre, soit lors du match face à l’Atalanta. Une précision de taille et qui a eu le don de faire bondir le club de la capitale.

En effet, le sous-entendu est très clair pour le PSG, c’est à dire que Luis Enrique et son staff ont fait jouer un joueur blessé, et que l’équipe de France lui permet ainsi de se reposer maintenant que le problème a été constaté officiellement. Didier Deschamps a d’ailleurs laissé entendre qu’il fait ainsi une fleur au champion de France, laissant filtrer dans L’Equipe l’information selon laquelle il aurait gardé Bradley Barcola dans son groupe si les matchs à venir avaient été capitaux.

De quoi faire hurler le PSG, qui a publié un communiqué dévoilant son incompréhension et l’inexactitude des propos de la FFF. Depuis, les deux camps s’opposent et jouent clairement sur les mots. Le staff des Bleus affirme qu’il y a bien une lésion visible à l’IRM, même si elle n’est pas prononcée. De son côté, le PSG rappelle que cette blessure est très récente et date du match de Lille, et pas du mois de septembre.

De son côté, le joueur a été surpris par toute cette polémique autour de sa forme physique. Car s'il s’était bien plaint ces dernières semaines de douleurs aux ischios et de fatigue musculaire, il n’avait été épargné que pour le match face à l’OM. Et il a bien joué à Lille ce dimanche soir tout en étant incertain les jours précédents. Chacun se renvoie donc la balle, mais c’est en tout cas toute l’attaque française du PSG qui est sur le flanc pour les prochains matchs des Bleus.