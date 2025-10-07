ICONSPORT_273120_0056

Le PSG et la FFF, c'est la guerre des médecins

Equipe de France07 oct. , 9:00
parGuillaume Conte
Le PSG continue sa bataille avec la FFF pour le traitement de ses joueurs, même quand ces derniers sont libérés de leurs devoirs internationaux. Le cas Bradley Barcola s'est poursuivi avec la réponse de la FFF. 
Didier Deschamps s’est voulu prudent en renvoyant Bradley Barcola à Paris dès son arrivée à Clairefontaine après avoir constaté sa blessure à la cuisse. Si cette décision semblait dans un premier temps devoir aider les relations entre le staff et des Bleus et le PSG à s’améliorer, c’est en fait l’effet inverse qui s’est produit. Le communiqué de l’équipe de France a fait état d’une blessure qui datait du 17 septembre, soit lors du match face à l’Atalanta. Une précision de taille et qui a eu le don de faire bondir le club de la capitale. 

En effet, le sous-entendu est très clair pour le PSG, c’est à dire que Luis Enrique et son staff ont fait jouer un joueur blessé, et que l’équipe de France lui permet ainsi de se reposer maintenant que le problème a été constaté officiellement. Didier Deschamps a d’ailleurs laissé entendre qu’il fait ainsi une fleur au champion de France, laissant filtrer dans L’Equipe l’information selon laquelle il aurait gardé Bradley Barcola dans son groupe si les matchs à venir avaient été capitaux. 
De quoi faire hurler le PSG, qui a publié un communiqué dévoilant son incompréhension et l’inexactitude des propos de la FFF. Depuis, les deux camps s’opposent et jouent clairement sur les mots. Le staff des Bleus affirme qu’il y a bien une lésion visible à l’IRM, même si elle n’est pas prononcée. De son côté, le PSG rappelle que cette blessure est très récente et date du match de Lille, et pas du mois de septembre. 
De son côté, le joueur a été surpris par toute cette polémique autour de sa forme physique. Car s'il s’était bien plaint ces dernières semaines de douleurs aux ischios et de fatigue musculaire, il n’avait été épargné que pour le match face à l’OM. Et il a bien joué à Lille ce dimanche soir tout en étant incertain les jours précédents. Chacun se renvoie donc la balle, mais c’est en tout cas toute l’attaque française du PSG qui est sur le flanc pour les prochains matchs des Bleus. 
Derniers commentaires

Effrayant, l'OM met clairement le PSG en danger

va troller ailleurs le sous homme

OM : Benatia, son coup de génie qui épate De Zerbi

Il sait déjà quoi faire du ballon quand il le possède mais ce qui est le plus épatant, c'est son jeu sans ballon. Toujours bien placé, il dédouble parfaitement, il a une vision du jeu et une maitrise tactique assez incroyable alors qu'il n'est au club que depuis un mois.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Serait-ce étonnant ? Tu le valorises à combien ?

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Finalement, les lyonnais pleurent autant que les marseillais. Ca n'arrête pas depuis ce début de saison et pourtant l'équipe a engrangé pas mal de points. Je n'imagine pas si l'équipe avait 5 points de moins.

L'OL tapé à domicile, un scandale arbitral dénoncé

Pourtant la saison passée tout le monde disait qu'il n'y avait pas faute sur Rowe contre Lille et que les marseillais se plaignaient toujours pour rien. Il faut s'accorder quelques fois.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

