Bradley Barcola

Le PSG fou de rage contre la FFF à cause de Barcola

06 oct. , 20:40
parClaude Dautel
Ce lundi après-midi, la Fédération Française de Football a annoncé le forfait de Bradley Barcola pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Le Paris Saint-Germain n'a pas attendu longtemps pour sauter à la gorge de la FFF.
Le précédent rassemblement des Bleus avait déjà donné lieu à une grosse polémique entre le PSG et le staff médical de la France. Et visiblement, du côté du club de la capitale, on ne pardonne pas à l'équipe de France la communication faite ce lundi pour justifier le forfait de Bradley Barcola pour les rencontres face à l'Azerbaïdjan et l'Islande. « Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier) », avait indiqué la FFF. Pour le Paris Saint-Germain, trop c'est trop, et un communiqué assassin a remis de l'huile sur le feu.

Le PSG furieux contre la communication de l'équipe de France

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué.
OL : Textor ruine les espoirs de Lyon

Les Lyonnais c'est vraiment les champions du monde toutes catégories confondu de l'utilisation du "si". Avec des "si" vous seriez champion de France et d'Europe tout les ans...

L'OM sera champion, il prend les paris

En coupe de France tout le monde a ses chances, sur un match tout est possible

L'OM sera champion, il prend les paris

Le PSG répondra aussi présent en Coupe de France.

L'OM sera champion, il prend les paris

Il dit juste qu'il espère. Comme tous les supporters de l'OM mais le PSG aura le répondant et sera champion de France, surtout avec de probables réajustements au mercato d'hiver pour essayer de regagner la Ligue des Champions.

OM : Un transfert surprise pour Mason Greenwood ?

Alvarez 2030 Greenwood 2029 Pas certain pour autant que leurs destins soient liés... Greenwood dans 2 ans c'est 100 patates. Combien pourront les mettre ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

