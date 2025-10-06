Le PSG fou de rage contre la FFF à cause de Barcola

Ce lundi après-midi, la Fédération Française de Football a annoncé le forfait de Bradley Barcola pour les deux prochains matchs de l'équipe de France. Le Paris Saint-Germain n'a pas attendu longtemps pour sauter à la gorge de la FFF.

Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier) », avait indiqué la FFF. Pour le Paris Saint-Germain, trop c'est trop, et un communiqué assassin a remis de l'huile sur le feu. Le précédent rassemblement des Bleus avait déjà donné lieu à une grosse polémique entre le PSG et le staff médical de la France. Et visiblement, du côté du club de la capitale, on ne pardonne pas à l'équipe de France la communication faite ce lundi pour justifier l e forfait de Bradley Barcola pour les rencontres face à l'Azerbaïdjan et l'Islande . «», avait indiqué la FFF. Pour le Paris Saint-Germain, trop c'est trop, et un communiqué assassin a remis de l'huile sur le feu.

Le PSG furieux contre la communication de l'équipe de France

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain. En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta. Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », indique le Paris Saint-Germain dans un communiqué.