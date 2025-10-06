ICONSPORT_269776_0452

EdF : Barcola forfait, Thauvin le remplace

Equipe de France06 oct. , 17:43
parHadrien Rivayrand
1
Bradley Barcola ne participera pas aux rencontres face à l'Azerbaïdjan et l'Islande avec l'équipe de France. Le joueur du PSG souffre en effet d'une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame d’après le staff de l’équipe de France. C'est Florian Thauvin qui le remplace.
« Présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l'attaquant du Paris-Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall. Il présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame », précise la Fédération Française de Football dans un communiqué. Titulaire dimanche soir avec le PSG contre Lille, Bradley Barcola a ramené lui-même ses examens réalisés ces dernières heures pour faire constater sa blessure par le staff médical des Bleus comme l'exige le règlement. Florian Thauvin le remplace avec les Bleus. Pour le joueur du RC Lens, il s'agit sa première convocation en A depuis 2019. Un come-back assez improbable alors que le Mondial 2026 se profile désormais sérieusement. 
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_272075_0039
ASSE

ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne

ICONSPORT_268698_0108
OL

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

amical un super aubameyang porte l om contre aston villa iconsport 266359 0062 397000
OM

L'OM sera champion, il prend les paris

ICONSPORT_271638_0185
PSG

PSG : Zaïre-Emery intransférable, le Qatar refuse tout

Fil Info

19:40
ASSE : Une inquiétante disparition à Saint-Etienne
19:20
OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse
19:00
L'OM sera champion, il prend les paris
18:30
PSG : Zaïre-Emery intransférable, le Qatar refuse tout
18:00
Edin Terzic tout proche de signer à Monaco
17:30
OL : Greif s’est raté, Lloris peut dormir tranquille
17:00
Strasbourg : Banderole arrachée, les Américains ne rigolent plus
16:40
France : Rien de grave pour Mbappé
16:20
OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

Derniers commentaires

L'OM sera champion, il prend les paris

Si l'Olympique de Marseille peut jouer le titre ? En tout cas je l'espère: modo a dut louper ,longtempsssssss.... les cours de compréhension de texte...

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

cette défaite est a mettre a l'actif de Pauli et son copain maciel , il faudrait leur expliquer que les remplaçants sont la pour remplacer les joueurs qui ne sont plus en état de jouer et qu'ils ne sont pas obliger d'attendre la 90 eme minutes pour faire entrer des joueurs frais, a prime abord les coachings ne sont pas leurs spécialités. Et svp virer Maciel du bord de touche, ce type ne sert à rien, ne replace jamais les joueurs ni ne donne de directives, Fonseca n'a pas un autre adjoint plus technique que ce nullard ?

L'OM sera champion, il prend les paris

Ou il a prit les paris ? 😂 Encore un titre qui n a rien à voir avec l interview

OM : Nayef Aguerd agressé à Marseille

La petite Kenny est interdite des Bouches du Rhône Ses soit disante villa à Aix et Cassis sont à l abandon RIRES

PSG : Zaïre-Emery intransférable, le Qatar refuse tout

De manière étonnante, il est assez bon sur le plan défensif mais il a vraiment régressé sur le plan offensif et ça fait de la peine … 😞🇧🇷🇮🇹🇫🇷🇺🇦

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675118135
2
O. Marseille
15750210155
3
Strasbourg
1575027147
4
O. Lyonnais
157502495
5
Monaco
13741241612
6
Lens
1374124106
7
LOSC Lille
11732241410
8
Paris
107313-11213
9
Toulouse
107313-11112
10
Rennes
107241-1910
11
Brest
8722301111
12
Nice
87223-3912
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
67205-5510
15
Le Havre
67133-2810
16
Nantes
67133-257
17
Angers SCO
57124-8311
18
Metz
27025-11516

Loading