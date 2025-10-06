EdF : Barcola forfait, Thauvin le remplace

OL : Niakhaté perd ses nerfs et se blesse

cette défaite est a mettre a l'actif de Pauli et son copain maciel , il faudrait leur expliquer que les remplaçants sont la pour remplacer les joueurs qui ne sont plus en état de jouer et qu'ils ne sont pas obliger d'attendre la 90 eme minutes pour faire entrer des joueurs frais, a prime abord les coachings ne sont pas leurs spécialités. Et svp virer Maciel du bord de touche, ce type ne sert à rien, ne replace jamais les joueurs ni ne donne de directives, Fonseca n'a pas un autre adjoint plus technique que ce nullard ?