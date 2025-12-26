ICONSPORT_280158_0418

PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé

PSG26 déc. , 8:40
parGuillaume Conte
2
Jaloux de la qualité du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Florentino Pérez a confié qu’il rêvait de faire venir Vitinha, le maitre à jouer de la formation de Luis Enrique. Le président madrilène est persuadé d’avoir la solution.
Le PSG possède la meilleure équipe d’Europe et probablement du monde, sur l’année 2025. Si Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or, ce sont bien les performances de son trio au milieu de terrain, capable aussi bien de défendre, presser que de distribuer, marquer et faire marquer, qui ont épaté les observateurs. Le talent de Vitinha, si discret à ses débuts avec le PSG, a éclaté au grand jour et ne cesse de convaincre. Son nom est parfois murmuré pour être le prochain Ballon d’Or, en raison de sa talent et de sa régularité, tant il est rare de le voir passer au travers d’un match.

Le Real Madrid pleure ses milieux de terrain

Tout ce qu’il manque au Real Madrid, qui n’a pour le moment jamais su compenser les départs de Casemiro, Modric et Kroos. Florentino Pérez en est bien conscient, et il a envoyé des messages pour y remédier. Selon Defensa Central, média très proche du président de la Casa Blanca, le rêve est affiché. C’est celui de s’offrir le Portugais l’été prochain. Pour cela, le club espagnol est persuadé de voir une faille dans le contrat liant Vitinha au PSG jusqu’en 2029.
En Espagne, la rumeur est persistante au sujet de l’existence d’une clause libératoire fixée à 90 ME. Un procédé interdit en France, mais qui a déjà été mis en place dans certains cas, avec des accords de ce type sous seing privé entre avocats. « Si cette clause à 90 ME existe, alors il viendra chez nous », a confié de manière informelle le président madrilène. Une façon de faire comprendre qu’à ce prix, le Portugais sera un véritable cadeau pour changer le visage du Real Madrid. 

Jorge Mendes capable de tout !

Toutefois, Defensa Central se veut très prudent sur cette fameuse clause. Le PSG n’avait aucun intérêt à l’apposer au contrat de son milieu de terrain, et s’exposer à un assaut à un prix fixé à l’avance. Il est tout de même bon de rappeler que l’agent de Vitinha est un certain Jorge Mendes, qui a ses entrées dans tous les grands clubs d’Europe, et est tout à fait capable d’avoir réservé une porte de sortie à ses meilleurs joueurs pour provoquer un énorme transfert l’été prochain.

Lire aussi

PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis CamposPSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos
« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration« Une résilience hors du commun », ce joueur du PSG malmené par Luis Enrique force l’admiration
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_274426_0210
ASSE

Le coup de folie de l’ASSE

ICONSPORT_280230_0011
OL

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

ICONSPORT_279966_0022
OM

100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente

Fil Info

26 déc. , 9:00
Le coup de folie de l’ASSE
26 déc. , 8:20
Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL
26 déc. , 8:00
100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente
25 déc. , 23:00
Un joueur arrive à Rennes, ce n’était pas prévu
25 déc. , 22:30
Lens : Bienvenue chez les leaders de la Ligue 1
25 déc. , 22:00
OL : Textor ruine un nouveau club
25 déc. , 21:30
PSG : 20 millions évaporés, le pire transfert de Luis Campos
25 déc. , 21:00
Frank Leboeuf se paye un clash avec Kylian Mbappé

Derniers commentaires

100 millions d’euros, l’OM met Greenwood en vente

Et du coup 180M pour Mbappe cest moins que 100M? Ou alors Monaco n'est pas un club du championnat Français ?

PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé

Cela aurait dû se faire en 2022 quand il a prolongé sous la pression de nombreuses personnes et le pont d'or Qatari.

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Ca dérange qu'on puisse avoir Endrick...... Que voulez vous.....Ca ne fait que renforcer la motivation du club et de nos joueurs.

PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé

Ah il faut reconnaître que ce ne serait pas la première fois que les rumeurs espagnoles disent vraies... Pour MBAPPE ils avaient annoncés meme pas 1 mois après sa signature en août 2018 que Mbappe allait être transféré au Real dans les semaines à venir... Puis ils l'ont annoncé tous les été... 2019, 2020, 2021, 2022, 2023... Et en 2024, ils ont eu raison ! Donc moi je crois a ces rumeurs et en 2028 ou 2029, Vitinha pourrait signer au Real... pas avant Autre scoop, on va tous mourir un jour... Ces médias espagnols sont l'exemple parfait de l'expression "Même une montre cassée donne l'heure 2 fois par jour" 🤣😂🤣

Aulas, Textor, Kang, scandale à l'OL

Calmez vous à propos des titres de vos articles. Rumeurs et complotisme de rigueur.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading