PSG : Vitinha au Real Madrid, c’est confirmé

Jaloux de la qualité du milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Florentino Pérez a confié qu’il rêvait de faire venir Vitinha, le maitre à jouer de la formation de Luis Enrique. Le président madrilène est persuadé d’avoir la solution.

Le PSG possède la meilleure équipe d’Europe et probablement du monde, sur l’année 2025. Si Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or, ce sont bien les performances de son trio au milieu de terrain, capable aussi bien de défendre, presser que de distribuer, marquer et faire marquer, qui ont épaté les observateurs. Le talent de Vitinha, si discret à ses débuts avec le PSG, a éclaté au grand jour et ne cesse de convaincre. Son nom est parfois murmuré pour être le prochain Ballon d’Or, en raison de sa talent et de sa régularité, tant il est rare de le voir passer au travers d’un match.

Le Real Madrid pleure ses milieux de terrain

Tout ce qu’il manque au Real Madrid , qui n’a pour le moment jamais su compenser les départs de Casemiro, Modric et Kroos. Florentino Pérez en est bien conscient, et il a envoyé des messages pour y remédier. Selon Defensa Central, média très proche du président de la Casa Blanca, le rêve est affiché. C’est celui de s’offrir le Portugais l’été prochain. Pour cela, le club espagnol est persuadé de voir une faille dans le contrat liant Vitinha au PSG jusqu’en 2029.

En Espagne, la rumeur est persistante au sujet de l’existence d’une clause libératoire fixée à 90 ME. Un procédé interdit en France, mais qui a déjà été mis en place dans certains cas, avec des accords de ce type sous seing privé entre avocats. « Si cette clause à 90 ME existe, alors il viendra chez nous », a confié de manière informelle le président madrilène. Une façon de faire comprendre qu’à ce prix, le Portugais sera un véritable cadeau pour changer le visage du Real Madrid.

Jorge Mendes capable de tout !

Toutefois, Defensa Central se veut très prudent sur cette fameuse clause. Le PSG n’avait aucun intérêt à l’apposer au contrat de son milieu de terrain, et s’exposer à un assaut à un prix fixé à l’avance. Il est tout de même bon de rappeler que l’agent de Vitinha est un certain Jorge Mendes, qui a ses entrées dans tous les grands clubs d’Europe, et est tout à fait capable d’avoir réservé une porte de sortie à ses meilleurs joueurs pour provoquer un énorme transfert l’été prochain.