Le coup de folie de l’ASSE

Et du coup 180M pour Mbappe cest moins que 100M? Ou alors Monaco n'est pas un club du championnat Français ?
Cela aurait dû se faire en 2022 quand il a prolongé sous la pression de nombreuses personnes et le pont d'or Qatari.
Ca dérange qu'on puisse avoir Endrick...... Que voulez vous.....Ca ne fait que renforcer la motivation du club et de nos joueurs.
Ah il faut reconnaître que ce ne serait pas la première fois que les rumeurs espagnoles disent vraies... Pour MBAPPE ils avaient annoncés meme pas 1 mois après sa signature en août 2018 que Mbappe allait être transféré au Real dans les semaines à venir... Puis ils l'ont annoncé tous les été... 2019, 2020, 2021, 2022, 2023... Et en 2024, ils ont eu raison ! Donc moi je crois a ces rumeurs et en 2028 ou 2029, Vitinha pourrait signer au Real... pas avant Autre scoop, on va tous mourir un jour... Ces médias espagnols sont l'exemple parfait de l'expression "Même une montre cassée donne l'heure 2 fois par jour" 🤣😂🤣
Calmez vous à propos des titres de vos articles. Rumeurs et complotisme de rigueur.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
