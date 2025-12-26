ICONSPORT_274426_0210

Le coup de folie de l’ASSE

ASSE26 déc. , 9:00
parGuillaume Conte
0
L'ASSE souhaite se renforcer cet hiver, et le nom de Tiémoué Bakayoko est sorti du chapeau pour tenter de relancer la carrière de l'ancien joueur de Monaco, Chelsea et du Milan AC.
A la recherche de plusieurs joueurs pour donner un coup de fouet à une équipe qui peine à convaincre en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne étudie toutes les possibilités. Le site Peuple Vert annonce même un possible coup de folie avec la perspective de faire signer l’international français Tiémoué Bakayoko. Le joueur formé à Rennes, avait explosé dans le Monaco version Kylian Mbappé en 2017, devenant dans la foulée international français.

Bakayoko affiche sa grande motivation

La suite fut beaucoup plus compliquée avec des difficultés à s’imposer à Chelsea, puis au Milan AC. Lorient, puis le PAOK Salonique, ont tenté de le relancer sans succès, et le milieu de terrain de 31 ans est désormais sans contrat depuis 14 mois. Il n’a néanmoins pas perdu sa motivation. « Je suis déterminé à revenir en janvier. Il y a plein de choses sur le feu. Je suis toujours très motivé. J'ai hâte de retrouver les terrains en janvier », a fait savoir Bakayoko, à la recherche d’un nouveau challenge en janvier. 
Un joueur à remettre en forme mais avec des qualités indéniables. Un pari assez prestigieux capable de séduire la direction stéphanoise ? C’est une possibilité selon le média local, même si le risque serait énorme avec un joueur qui n’a pas foulé une pelouse lors d’un match officiel depuis novembre 2024. Un vrai pari sur le moyen terme, car Bakayoko ne serait pas apte à aider immédiatement les Verts. Mais il fait en tout cas partie des postes où l’ASSE estime avoir besoin de recruter pour apporter de l’impact et de l’expérience à un effectif qui peine à réellement dominer ses adversaires.
En attendant, l’ASSE va très vite reprendre le chemin de l’entrainement avec la préparation du match au Mans, pour le compte du championnat de Ligue 2.

Ligue 2

03 janvier 2026 à 20:00
Le Mans
20:00
Saint-Étienne
0
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading