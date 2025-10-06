France : Rien de grave pour Mbappé

Sorti sur blessure samedi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé semble en mesure de disputer les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 que la France jouera contre l'Azerbaïdjan et l'Islande.

Présent ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps n'a visiblement aucune inquiétude concernant la participation à la star des Bleus et du Real Madrid à ces deux matchs qui devraient permette à la France d'officialiser sa participation au Mondial 2026. « Je n'ai pas d'infos supplémentaires à l'heure actuelle car les joueurs ne sont pas encore arrivés. Un point sera fait comme d'habitude, peu importe le joueur et le club d'où il vient. J'ai échangé avec Kylian, il est là, il a eu un petit souci, mais qui n'est pas rédhibitoire. On prendra le temps avec le staff médical et on verra l'évolution », a indiqué le sélectionneur national au sujet de Kylian Mbappé. L'attaquant des Merengue avait quitté ses coéquipiers suite à un souci à la cheville, samedi en Liga.