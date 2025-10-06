ICONSPORT_269801_0010
Kylian Mbappe lors de France-Islande

France : Rien de grave pour Mbappé

Equipe de France06 oct. , 16:40
parClaude Dautel
0
Sorti sur blessure samedi avec le Real Madrid, Kylian Mbappé semble en mesure de disputer les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2026 que la France jouera contre l'Azerbaïdjan et l'Islande.
Présent ce lundi en conférence de presse, Didier Deschamps n'a visiblement aucune inquiétude concernant la participation à la star des Bleus et du Real Madrid à ces deux matchs qui devraient permette à la France d'officialiser sa participation au Mondial 2026.  « Je n'ai pas d'infos supplémentaires à l'heure actuelle car les joueurs ne sont pas encore arrivés. Un point sera fait comme d'habitude, peu importe le joueur et le club d'où il vient. J'ai échangé avec Kylian, il est là, il a eu un petit souci, mais qui n'est pas rédhibitoire. On prendra le temps avec le staff médical et on verra l'évolution », a indiqué le sélectionneur national au sujet de Kylian Mbappé. L'attaquant des Merengue avait quitté ses coéquipiers suite à un souci à la cheville, samedi en Liga.
K. Mbappé

K. Mbappé

FranceFrance Âge 26 Attaquant

UEFA Nations League

Matchs6
Buts2
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs2
Buts5
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs8
Buts9
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
