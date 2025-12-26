ICONSPORT_279966_0434

10 ME, l'offre qui va faire pleurer l'OM

OM26 déc. , 10:00
parGuillaume Conte
0
L'OM se fait de plus en plus sérieusement attaquer pour sa pépite Darryl Bakola, malgré les négociations pour sa prolongation de contrat.
Très exigeant avec ses jeunes issus du centre de formation, l’Olympique de Marseille a néanmoins opéré un tournant en offrant bien plus de temps de jeu à ses éléments les plus prometteurs. Roberto De Zerbi est totalement intégré à cette politique puisqu’il a surpris tout le monde en titularisant Darryl Bakola contre Newcastle en Ligue des Champions cet automne. Avec réussite tant le milieu de terrain offensif a répondu présent, et a aussi répondu à un besoin précis de l’entraineur italien au poste de milieu offensif.

Bakola, l'Europe craque pour lui

Cela a permis au jeune joueur de 18 ans de se faire un nom, en France, et en Europe, avec le danger que cela comporte. En effet, Bakola sera en fin de contrat en juin 2027. Si l’OM a déjà entamé des discussions pour une prolongation, pour le moment son agent étudie les différentes possibilités. De nombreux clubs européens sont sur les rangs, en Espagne, en Allemagne et en Angleterre.
Selon la presse britannique, Manchester United va être le premier à tenter sa chance, avec une offre de plus du double de la valeur du joueur. Le club anglais, qui adore piocher chez les jeunes joueurs de l’hexagone, envisage d’approcher les 10 ME pour récupérer Darryl Bakola. La somme risque d’être très tentante pour l’OM, qui n’est pas certain de pouvoir prolonger son jeune milieu, et récupérerait une très belle somme pour un joueur qui n’a fait que 10 matchs avec les pros.
Mais cela marquerait aussi un triste évènement, avec l’incapacité de l’OM à conserver ses joueurs dès qu’ils explosent aux yeux des grands clubs européens. Pour le moment, rien n’est fait et RMC précisait cette semaine que les dirigeants olympiens demeuraient confiants à l’idée de trouver un accord pour une prolongation. Il faudra probablement faire un effort supplémentaire pour convaincre Bakola de rester en Provence, mais si cela peut permettre à l’OM de s’appuyer sur lui à l’avenir, et de repousser à plus tard une belle vente, alors il y a de grandes chances que tout le monde y soit gagnant.
D. Bakola

D. Bakola

FranceFrance Âge 18 Milieu

UEFA Youth League

Matchs2
Buts1
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Club Friendlies

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
